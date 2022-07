Do lado do Governo, parece haver alguma abertura no que toca à redução do tempo de trabalho, embora não haja ainda qualquer proposta concreta nesse sentido.

Trabalho

Fedil. Redução do tempo de trabalho é “areia para os olhos do eleitor”

Diana ALVES Do lado do Governo, parece haver alguma abertura no que toca à redução do tempo de trabalho, embora não haja ainda qualquer proposta concreta nesse sentido.

Com a discussão sobre a eventual redução do tempo de trabalho no Luxemburgo, o Governo está “a atirar areia para os olhos dos eleitores”. Quem o diz é a FEDIL, a federação que representa o setor da indústria luxemburguesa.

Num comunicado sobre as dificuldades que o setor atravessa atualmente, o organismo destaca a “séria falta de mão de obra na maior parte dos setores ou empresas”.

A organização defende por isso a realização de um estudo “sério e aprofundado de todos os elementos que influenciam a disponibilidade de mão de obra” e que poderão prejudicar o bom funcionamento das empresas.

De acordo com a presidente da federação, Michèle Detaille, citada no comunicado enviado às redações, o problema da falta de mão de obra “vai muito além do setor privado” e há um risco de se transformar num “verdadeiro problema para a sociedade”.

A dirigente acrescenta que os empresários estão “assustados com as tentativas políticas de atirar areia para os olhos dos eleitores com a ideia de uma redução generalizada do tempo de trabalho, desfasada da realidade de funcionamento do mercado de trabalho”.

Recorde-se que, do lado do Governo, parece haver alguma abertura no que toca à redução do tempo de trabalho, embora não haja ainda qualquer proposta concreta nesse sentido.

O ministro da tutela Georges Engel já pediu a realização de um estudo sobre a matéria, cujos resultados serão a base de uma reflexão sobre a eventual redução do tempo de trabalho no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.