Fecho de escolas e limitação de ajuntamentos entre as medidas mais eficazes contra a pandemia

Diana ALVES Fechar escolas e escritórios, limitar ajuntamentos privados e cancelar eventos públicos estarão entre as medidas mais eficazes para conter a propagação da pandemia da covid-19, de acordo com um novo estudo internacional do LISER.

O Instituto Luxemburguês de Estudos Socioeconómicos (LISER, na sigla inglesa) analisou o impacto das medidas restritivas adotadas por 175 países. Os resultados são apenas uma média dos efeitos das medidas neste conjunto de países. Os investigadores verificaram uma diminuição na incidência do novo coronavírus logo na semana seguinte à implementação destas medidas.

O cancelamento de eventos públicos ou de ajuntamentos privados, por exemplo, levou a uma redução das infeções diárias na ordem dos 12% nas seis semanas seguintes à implementação. No que toca ao encerramento de escolas e de escritórios, a diminuição foi de 12% e 15%, respetivamente. Em relação ao recolher obrigatório, o estudo concluiu que este tipo de estratégia – adotada em último recurso – demorou algum tempo a ter resultados, embora tenha contribuído para abrandar a pandemia.

Sobre as restrições das viagens internacionais, estas foram eficazes apenas numa fase inicial e durante um curto espaço de tempo, com uma perda de eficácia após duas semanas e meia. Mas os especialistas adiantam, no entanto que se as restrições de viagens tivessem sido mais rigorosas desde o início talvez tivessem evitado que a doença se transformasse numa pandemia.

Em relação aos transportes públicos, o estudo concluiu que as limitações nesta área não foram eficazes, e há uma explicação para isso: medidas como o fecho das escolas e a imposição do teletrabalho – adotadas no início da pandemia – reduziram desde logo a mobilidade interna, pelo que as restrições nos transportes acabaram por não ter grande impacto.

O estudo do LISER, divulgado esta semana, está publicado na revista científica Scientific Reports. Os dados usados foram extraídos de fontes como o Oxford Covid-19 Government Responde Tracker, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças e a Google Community Mobility Reports.



