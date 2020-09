Num ponto da situação, Andrea Ammon, diretora da agência de saúde da União Europeia referiu ainda que “voltámos quase a março”, em termos de infeção, e alertou que estão a ser reportadas infeções além dos 14 dias de quarentena.

Fechar escolas deve ser a última medida, defende autoridade de saúde europeia

A reabertura das escolas na rentrée não deverá levar a um aumento de casos de covid-19, disse esta quarta-feira no Parlamento Europeu a responsável pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas (CEPCDC).

Na semana em que as escolas europeias começam a reabrir em quase todos os países com aulas presenciais, Andrea Ammon, diretora desta agência responsável por fornecer recomendações na União Europeia, referiu que é "pouco conclusivo que do ponto de vista da transmissão seja importante fechar escolas". E garantiu que "o fecho das escolas deverá ser a última medida a tomar" caso surjam novos focos importantes.

Andrea Ammon recordou que nos primeiros dias da pandemia, na China, não houve evidência que as escolas fossem focos de infeções. Encerrar estabelecimentos de ensino em março e abril fez parte do grande pacote de medidas não farmacêuticas de controle do surto de covid-19, mas neste momento isso já não está a ser recomendado. "Mas tenho que sublinhar que as escolas não estão a reabrir como estavam antes. Há uma série de medidas que estão a ser postas em prática, desde as de distanciamento social, aumento de medidas de higiene e lavagem de mãos, e ausência de ajuntamentos e, em algumas, um sistema híbrido de aulas presenciais e online", disse na intervenção aos deputados da comissão de Saúde do Parlamento Europeu, na quarta-feira.

"Temos observado que nos países que já abriram as escolas não houve aumento de transmissões", disse Ammon, sublinhando que o regresso à atividade escolar é importante para o bem-estar das crianças. "As escolas são parte essencial da sociedade e da vida das crianças e é muito importante que convivam com os seus pares. Concluímos que fechar as escolas tem um impacto grande na saúde dos mais jovens".

Europa com 46 casos por 100.000 habitantes

Na audiência no Parlamento Europeu - que também retoma a atividade esta semana após a interrupção de agosto - Ammon fez um balanço da situação na Europa em que "o vírus não teve férias no verão". Nas últimas cinco semanas, a taxa de notificações foi de 46 infeções por 100.000 habitantes por semana. "E já tínhamos tido contagem de 15. Estamos quase com os números de março", alertou esta responsável pela agência europeia de saúde.

Segundo Andrea Ammon houve países que reportaram níveis muito diferentes de contágio, desde os que apresentaram 2 casos por 100.000 habitantes a outros com 176 casos por 100.000 habitantes.

Não há um retrato homogéneo na União Europeia Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Contagiosas.

Ammon referiu ainda que não havendo atualmente um sistema homogeneizado de testes e de contagem de casos a nível europeu , com países que fazem de 173 a 6.000 testes por 100.000 habitantes, a possibilidade de comparar a situação real nos vários países é distorcida. "Não há um retrato homogéneo na União Europeia".

No entanto, apesar de o número de casos ter disparado, as hospitalizações não estão a crescer, um indicador de que são as camadas mais novas – que geralmente desenvolvem formas mais benignas da covid-19 – que estão a ficar infetadas. "De um modo geral, menos de 5% dos casos são de pessoas abaixo dos 18 anos. E quando estão doentes têm em geral sintomas ligeiros, menos hospitalizações e muito raramente ocorre uma morte".

Aumentar a vigilância digital

Quanto à discrepância entre os números oficiais e os reais, Ammon referiu que, historicamente, em todas as doenças infeciosas os números verdadeiros são mais altos que as estatísticas oficiais, e essa discrepância existirá também na covid-19. "O que se sabe é que menos de 20% da população apresenta sinais de ter tido o vírus".

A vigilância por meios digitais, os chamados sistemas de "contact and tracing" e as aplicações que os cidadãos estão a descarregar são defendidas como forma de controlar os surtos nos próximos meses. "É importante aumentar as medidas de controle digital como forma de prevenir o aumento de casos e devem ser também criados planos de prevenção a nível europeu e a nível dos Estados-membros".

3 a 4% das infeções ocorrem para lá de 14 dias

No momento em que alguns países, como a Alemanha, a Holanda e a Noruega, estão a adotar quarentenas inferiores a 14 dias, Ammon referiu que "3 a 4 % dos casos desenvolvem-se depois de 14 dias de exposição ao vírus. E, portanto, quanto mais se reduz a duração da quarentena maior é o risco de estas pessoas poderem ficar doentes e transmitir a outros". "Estamos a reunir dados para as autoridades sobre os riscos que se corre se as quarentenas forem encurtadas", disse, lembrando que atualmente toda a equipa científica do ECDPC está a trabalhar na covid-19.

Gripe sazonal também beneficia com prevenção de covid-19

No dia 1 de outubro será emitido um protocolo aos Estados-membros sobre a gripe sazonal, incluindo a recomendação de reforçar as campanhas de vacinação, sobretudo para os grupos de risco. No entanto, Andrea Ammon salientou que no hemisfério sul, onde neste momento é inverno, o que se "observa é que as medidas de prevenção contra a covid-19 estão também a ter efeito contra a gripe".

Na Austrália, nos últimos três meses, não houve nenhum óbito por gripe sazonal, quando em 2019, no mesmo período houve 486, de acordo com os dados divulgados pelas autoridades sanitárias australianas.

Mas em relação à covid-19, tal como tem sido dito repetidamente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), também a agência europeia defende que enquanto não houver vacina "os focos de covid-19 irão continuar a existir".

