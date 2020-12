Para os especialistas este é um alerta para a necessidade de melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis.

Febre das trincheiras da 1ª Guerra Mundial identificada em sem-abrigo

Um homem de 48 anos, sem-abrigo, foi diagnosticado com a febre das trincheiras, uma doença causada pela bactéria Bartonella quintana e disseminada pelas fezes dos piolhos do corpo. Para os especialistas este é um alerta para a necessidade de melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis.

A doença transmitida por piolhos corporais que atormentou mais de um milhão de soldados durante a 1ª Guerra foi identificada num homem de 48 anos, sem-abrigo no Canadá. A notícia, avançada pelo jornal The Guardian, cita os médicos no Canadá que dizem ter encontrado bactérias causadoras de febre de trincheiras e consequentes problemas cardíacos num homem, em Winnipeg. Os profissionais afirmaram ainda que três outros casos tinham sido registados entre homens igualmente vulneráveis na cidade durante um período de seis meses este ano.

Um dos homens ficou com paralisia e dificuldades na fala após a infeção ter levado a uma hemorragia cerebral. "Não é a primeira vez que a febre das trincheiras foi identificada nos últimos anos", dá conta o jornal. Alguns casos ocorreram em pessoas saudáveis com baixo risco de piolhos corporais, mas os especialistas dizem que a doença é particularmente comum entre os sem-abrigo.

A febre das trincheiras é causada pela bactéria Bartonella quintana e é disseminada pelas fezes dos piolhos do corpo. A doença tornou-se comum entre os exércitos e pensa-se que tenha afetado mais de um milhão de tropas durante o conflito mundial de 1914-18. Para além da febre recorrente, os sintomas incluem dores nas canelas e nas costas, dores de cabeça e tonturas. A doença pode também causar uma inflamação potencialmente fatal do revestimento do coração, conhecida como endocardite.

Carl Boodman, médico e especialista em doenças infecciosas e microbiologia médica da Universidade de Manitoba (co-autor do relatório ao qual o Guardian teve acesso), disse que a doença foi provavelmente subdiagnosticada e que é preciso fazer mais para ajudar os mais vulneráveis da sociedade.

"As pessoas que têm barreiras aos cuidados básicos e que não têm necessariamente uma enorme comunidade de pessoas que os defendam terão doenças que são mal compreendidas, podem trazer maus resultados e podem mesmo morrer sem uma grande compreensão do que as causou", acrescentou, "Era importante para aqueles que trabalham com tais populações testar e tratar a febre das trincheiras. Esta é uma doença das condições de guerra, é uma doença dos campos de refugiados, e é algo com que muitas sociedades industrializadas ainda se debatem". "Reflete apenas o facto de haver pessoas na nossa sociedade que vivem em condições que não devemos tolerar", concluiu.

Jon Sparkes, diretor executivo da Crisis, instituição de apoio aos sem-abrigo, disse que a condição de sem-abrigo afeta a saúde mental e física das pessoas: "A prevenção e os cuidados de saúde especializados que são verdadeiramente acessíveis aos sem-abrigo são vitais e, por sua vez, evitarão a propagação da doença e reduzirão a dependência dos serviços de saúde de emergência", disse. "Todos nós merecemos a oportunidade de construir uma vida saudável para nós próprios, por isso é justo que nos asseguremos de que esta é uma realidade também para as pessoas que enfrentam o problema de não ter um teto".

