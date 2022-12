Foi no dia 28 de dezembro de 2020 que a primeira injeção ‘anticovid’ foi administrada no Grão-Ducado e a primeira pessoa a quem foi dada foi uma portuguesa.

Pandemia

Luxemburgo iniciou a vacinação anticovid há dois anos

Susy MARTINS

A vacinação contra a covid-19 arrancou há precisamente dois anos no Luxemburgo. Foi no dia 28 de dezembro de 2020 que a primeira injeção ‘anticovid’, desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, foi administrada no Grão-Ducado.

“É melhor ser vacinado do que ser infetado e ficar com complicações para o resto da vida” A enfermeira portuguesa Catarina Fernandes foi a primeira pessoa a receber a vacina anti-covid no Luxemburgo. Ao Contacto fala da doença e apela à vacinação como "um dever cívico".

A primeira pessoa a receber o fármaco foi uma portuguesa. Trata-se de Catarina Fernandes, chefe do serviço de doenças infecciosas no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), que juntamente com o seu colega de serviço Kevin Nazzaro recebeu a injeção no primeiro e único, na altura, centro de vacinação improvisado do país, em Limpertsberg.

Dois anos depois quase um milhão e 300 mil doses foram administradas no país.

O último relatório do Ministério da Saúde, revela que 474.884 residentes têm esquema vacinal completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% relativamente à população com mais de cinco anos.



