A importância da desconerta foi enaltecida pelo ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, que considerou "um passo importante" no combate à pandemia de covid-19.

Farmacêutica suíça anuncia teste serológico com 100% de sensibilidade

A importância da desconerta foi enaltecida pelo ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, que considerou "um passo importante" no combate à pandemia de covid-19.

A farmacêutica suíça Roche anunciou esta segunda-feira um novo teste serológico com alto grau de sensibilidade e especificidade para a deteção de anticorpos em pessoas que possam ter sido infetadas com o novo coronavírus.



O presidente da empresa, Christoph Franz, destacou a "sensibilidade e especificidade extraordinariamente elevadas", entre 100% e 99,81%, respetivamente, e o "novo nível qualitativo" que este teste pode trazer aos estudos de medição da imunidade da população ao SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença covid-19, e a ajuda à "reabertura não só da economia, mas também da sociedade".

Por sua vez, o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, sublinhou a importância do novo teste que considerou "um passo importante" no combate à pandemia de covid-19. Já em maio vão estar disponíveis três milhões de unidades, com a previsão de um aumento posterior da capacidade de teste para cinco milhões por mês, com o ministro a realçar a visão global que essa dimensão permite ter da disseminação do novo coronavírus na Alemanha.

Jens Spahn assegurou a disponibilização do teste a toda a população a um custo acessível e a definição de casos de cobertura pelo sistema nacional de saúde, vincando que, assim que existirem resultados conclusivos sobre o grau de imunidade após a infeção, este novo teste vai fazer "a diferença" ao nível dos conhecimentos e das medidas a adotar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.