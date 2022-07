Problemas de produção e elevada procura devido à covid-19 estão a levar a escassez na reposição do fármaco no Grão-Ducado e não só.

Medicamentos

Farmácias. Luxemburgo enfrenta escassez de paracetamol

O Luxemburgo está a ter problemas de abastecimento de paracetamol. Segundo noticia a RTL, o Ministério da Saúde e o Sindicato dos Farmacêuticos confirmaram as dificuldades em repor os stocks do medicamento.

A vice-presidente do sindicato dos farmacêuticos, Danielle Becker-Bauer, explicou que nas duas últimas semanas, as farmácias têm enfrentado a rutura temporária dos stocks de paracetamol, o que fez com que, por exemplo, o xarope infantil à base de paracetamol tenha estado temporariamente indisponível nas farmácias.

O Luxemburgo encomenda o paracetamol através da Bélgica e da Alemanha, que enfrentam atualmente constrangimentos no abastecimento, devido a problemas de produção e à elevada procura gerada pela covid-19. A França, que também se vê a braços com o problema de rutura de stocks, suspendeu as exportações de paracetamol em meados deste mês e pediu às farmácias que limitassem as suas encomendas.

Contudo, até agora não foram dadas, pelo Governo luxemburguês, instruções específicas para as farmácias fazerem face a esta escassez. De acordo com a notícia da RTL, os atrasos na reposição do stock do medicamento poderão estar resolvidos até ao final de agosto. Entretanto, as reservas de paracetamol estão alegadamente a ser monitorizadas de perto pelas autoridades luxemburguesas, que reagirão rapidamente caso seja necessário, adianta a estação.

Danielle Becker-Bauer defende que as atuais carências em matéria da abastecimento de equipamentos mostram os problemas da dependência de países terceiros em áreas sensíveis como a saúde e que o Grão-Ducado devia atrair empresas farmacêuticas para que estas se estabeleçam no seu território contribuindo para a autossuficiência do país nesta área da saúde.