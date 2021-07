Ministro da Educação espera que o projeto ajude a combater os sentimentos depressivos nas crianças e jovens.

Luxemburgo já tem um trilho destinado ao bem-estar

Ministro da Educação espera que o projeto ajude a combater os sentimentos depressivos nas crianças e jovens.

O Grão-Ducado inaugurou recentemente o primeiro "trilho de plena consciência" no Grão-Ducado. O conceito é inovador no país e consiste em treinar a mente para viver o momento presente, com foco nas sensações, respiração ou emoções, e destina-se a toda a família.

O projeto foi pensado pelo Centro para o Desenvolvimento Socioemocional (CDSE) e situa-se no parque do castelo de Munsbach. Na inauguração do trilho, o ministro da Educação, Claude Meisch, considerou que o objetivo central do percurso é o "bem-estar, bem-vindo nesta altura de crise sanitária".

Referindo-se às crianças e jovens que sofreram com o isolamento ou se viram confrontados com pensamentos depressivos, insegurança e medos durante esta altura, Meisch espera que o trilho de Munsbach ajude a combater estes sentimentos.

O percurso, tem uma duração de pouco mais de uma hora, e está dividido em nove estações. Cada uma delas aborda um tema relacionado com a mente e a consciência. Através de códigos QR é possível acompanhar ficheiros áudio disponíveis em quatro idiomas (luxemburguês, francês, alemão e inglês).



