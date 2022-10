Com o teto da sala a cair, estão sem luz e gás há cinco meses. Pedem à comuna que lhes arranje um apartamento.

Família portuguesa vive em condições desumanas no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Com o teto da sala a cair, estão sem luz e gás há cinco meses. Pedem à comuna que lhes arranje um apartamento.

Estão sem eletricidade, gás e água quente há cinco meses. O teto da sala ameaça cair a qualquer momento. Num dos quartos do apartamento chove como se não houvesse telhado. A família Pereira com um neto de 13 anos vive há quase meio ano nestas condições e não sabe mais a quem recorrer.

Responsabilizam o senhorio e sobretudo o burgomestre de Mondercange pela situação deplorável em que se encontram. Pensaram alugar um outro apartamento. Mas José Pereira, 54 anos, tem um contrato com termo e não consegue que lhe aluguem uma casa. A empresa onde trabalhava com um contrato sem termo fechou e, neste momento, não tem esse vínculo com a empresa onde trabalha. "Porque para as agências imobiliárias o que interessa é ter um contrato fixo", acrescenta.

O casal nunca pensou vivere uma situação destas no Luxemburgo. Foto: António Pires

Paula chora enquanto relata a sua história. Lágrimas que são rapidamente interrompidas por um discurso decidido de quem não vai desistir desta luta.“Em 29 anos de Luxemburgo nunca pensei passar por uma situação tão triste como esta”, lamenta José Pereira. "Considerava o Luxemburgo o país das maravilhas e agora considero o país mais vergonhoso com o que está a acontecer", sublinha.

Deixou um apartamento em Esch-sur-Alzette para trazer a sua família para uma região mais sossegada em Mondercarge e para "fugir da confusão". Mas não podia estar mais arrependido. No início, quando assinou o contrato, em julho do ano passado, com uma renda de 1250 euros por mês, já com água, luz e gás por um apartamento com duas assoalhadas e poucas janelas, a casa pareceu-lhe bem. "Estava tudo arranjado e pintadinho", relata. Soube da casa através de um amigo do filho. No Início o proprietário avisou-os que "tínhamos que nos legalizar na Comuna com a morada dele, uma casa ao lado, porque o apartamento ainda estava à espera de legalização, mas que o assunto estaria resolvido até dezembro". De facto quando foram à comuna assim o fizeram.

"Culpo o burgomestre da comuna porque quando nos fomos inscrever, apenas nos pediu um papel assinado pelo senhorio em que autorizava que nos inscrevêssemos no número 12, habitando o n°14" relata revoltada Paula Pereira. "Mas o autarca já sabia que tinha havido problemas com outros inquilinos e não nos avisou", acrescenta.

Em janeiro começou o calvário quando o senhorio pede que coloquem a luz, o gás e a água no nome deles. Mas quando Paula chegou à comuna, para tratar do assunto, as funcionárias "puseram as mãos à cabeça. Não podiam ligar a água porque sabiam que isto estava ilegal", acrescenta. "Já várias vezes ele tentou legalizar isto, mas a comuna não autoriza, porque é considerado uma garagem e atelier e a comuna já lhe tinha dito que nunca iria legalizar isto", conta José. "Porque o apartamento não tem altura, não tem janelas e não têm as condições que eles exigem", diz. "A comuna disse-nos que não podíamos habitar aqui, mas se sairmos para onde vamos? Para a rua não posso ir!", diz revoltado.

Quando começou a chuva, a falta de isolamento das paredes e do teto da sala ficaram à vista. Contactaram um advogado que levou o processo a tribunal, mas até agora nada conseguiram. A autarquia e o advogado aconselharam a deixar de pagar a renda "porque o apartamento não tem condições".

Foto: António Pires

"Quando deixámos de pagar, o proprietário cortou luz, cortou água quente e cortou tudo", conta Paula. Uma situação que já dura há cinco meses. A casa está gelada, têm um pequeno fogão a gás onde Paula cozinha. Quando precisam de carregar o iPad do neto para estudar vão dar uma volta de uma hora de carro ou têm que pedir num café. Para o banho aquecem água num barbecue a gás e despejam na banheira. Comida têm que comprar diariamente porque não têm frigorífico.

No dia em que falámos José faz 54 anos e revoltado diz: "A minha revolta maior é com a comuna, com o Fonds de Logement e com os tribunais que sabendo que somos pessoas de idade, que temos uma criança doente que está a estudar sem luz e sem água quente, não tomam uma atitude", diz.

"Temos a nossa estabilidade, o que quero é que a comuna resolva o problema, arranjando um apartamento", apela Paula. "Estamos a aguardar que o Tribunal no dia 10 obrigue o proprietário a ligar a luz. Mas isso não adianta porque isto está tudo a cair", salienta José. "Há uma criança que não tem culpa de nada disto2, acrescenta.

O Contacto pediu explicações sobre o caso à assistente social da Comuna da Mondercarge que nada respondeu até à hora de fecho desta edição.

