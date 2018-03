Uma família do Luxemburgo terá comprado a ilha Espalmador, um pequeno ilhéu das Baleares, por 18 milhões de euros (ME), de acordo com o The Guardian.

Família do Luxemburgo compra ilha das Baleares por 18ME

Uma família do Luxemburgo terá comprado a ilha Espalmador, um pequeno ilhéu das Baleares, por 18 milhões de euros (ME), de acordo com o The Guardian.

Segundo aquele jornal diário nacional britânico, o Governo de Formentera ainda terá tentado comprar o ilhéu, mas não conseguiu reunir o avultado montante envolvido do negócio. A identidade dos compradores não foi revelada, mas o The Guardian garante tratar-se de uma família do Luxemburgo.

Este paraíso de somente dois quilómetros quadrados, entre Ibiza e Formentera, tem apenas duas casas, uma capela e uma torre de observação. Aliás, a propriedade tem algumas limitações - como a impossibilidade de construção - já que está localizada em zona protegida.

Ainda de acordo com a publicação britânica, que cita fonte do processo, a ilha Espalmador será apenas para uso próprio dos seus novos proprietários.

Os anteriores donos, o arquitecto catalão Norman Cinnamond e a irmã Rosy, receberam o ilhéu de herança do avô, que o adquiriu, em 1932, por 252 euros, remata a publicação citando o jornal espanhol El Mundo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.