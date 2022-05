Uma família de seis pessoas de Pétange tem de deixar a casa onde viveu durante sete anos esta segunda-feira. Não têm uma nova casa para morar. "Não podemos simplesmente pôr uma família na rua", diz o advogado da família.

Família de seis pessoas de Pétange fica sem casa a partir desta segunda-feira

Franziska JÄGER Uma família de seis pessoas de Pétange tem de deixar a casa onde viveu durante sete anos esta segunda-feira. Não têm uma nova casa para morar. "Não podemos simplesmente pôr uma família na rua", diz o advogado da família.

Uma família numerosa com baixos rendimentos no Luxemburgo pela qual ninguém se sente responsável: a família Berkhli procura desesperadamente nova habitação há dois anos e ouve sempre a mesma resposta: "Não podemos fazer nada por casos como o seu".

Há meses que Céline Berkhli não consegue dormir bem, uma vez que não sabe como as coisas se irão desenrolar para ela e para a sua família. Pergunta-se: "O que há de tão especial no nosso caso?" E responde imediatamente a si própria: "Talvez outros inquilinos não tenham quatro filhos, não estejam desempregados ou não usem o véu".

Céline Berkhli vive com o marido Youssef e os quatro filhos Maryam (22 meses), Dounia (5 anos), Yassine (9 anos) e Doha (10 anos). A casa, situada no final da rue Belair, encontra-se numa zona residencial bem conservada, a floresta está a poucos passos e as crianças passam muito tempo no exterior.

Céline é belga e convertida ao Islão há três anos, o seu marido tem raízes marroquinas e cresceu em Montpellier. A família quis ficar no Luxemburgo, os seus filhos frequentam a escola, falam luxemburguês e francês, e estão bem integrados.

Rescisão por necessidade pessoal

Mas desde 2020 tudo mudou: depois de o proprietário ter vendido a casa, a nova proprietária terminou o arrendamento da família em agosto por necessidade pessoal. No mesmo ano também se assistiu à chegada da covid-19. Youssef, eletricista em formação, perdeu o seu emprego permanente numa fábrica de papel após vários meses de baixa por doença. Céline também foi parar ao hospital após um acidente de equitação. Esta assistente social formada nunca tinha trabalhado no Luxemburgo. Tomou conta das crianças, enquanto o marido trazia o dinheiro para casa: 3.000 euros líquidos e outras prestações familiares foram suficientes para pagar a renda de 1.200 euros e fazer face às despesas até certo ponto.

Youssef diz que a ganância, a doença, a perda do emprego e a rescisão do seu contrato de arrendamento o tornaram sombrio. Céline, por sua vez, está a tentar encontrar trabalho. "Mas como se alimenta uma família com 1.500 euros?" pergunta ela. Porque uma delas tem de ficar em casa, a pequena Maryam não tem lugar numa creche. "E eu não tenho emprego", diz Céline. É um ciclo vicioso.

Entretanto, a proprietária da casa está a aumentar a pressão: em vez de uma renda de 1.200 euros, passou a exigir 2.250 euros desde julho de 2021. Isto é impossível para os Berkhlis. Para Youssef, esta é outra indicação de que os proprietários "só querem que a família deixe a casa".

A procura de um novo apartamento de dois ou três quartos termina sempre em recusas. Os 5.000 euros do Revis e os subsídios de desemprego que a família tem atualmente não são suficientes no Luxemburgo para proporcionar alojamento adequado a seis pessoas. "Não podemos dispensar mais de 1.500 euros para o aluguer", diz Céline. Os senhorios certificam-se de que não mais de um terço dos rendimentos é gasto em renda.

Crise habitacional: ninguém se sente responsável

Em 2014, Youssef Berkhli já se tinha registado no município de Pétange para obter habitação social. Como depois obteve a casa na rue Belair, o pedido foi colocado em espera. Em 2020 foi atualizado. No mesmo ano, Youssef registou-se para o Fundo de Habitação. Tempo de espera: cinco a sete anos.

Finalmente, o pai da família foi enviado para a agência de habitação social AIS-Kordall. Mas também aqui a situação precária da habitação social no Luxemburgo é evidente. Quando há uma crise habitacional, parece que ninguém quer assumir a responsabilidade.

Última opção, um hotel

Youssef também solicitou certificados a uma dúzia de agências imobiliárias. "Infelizmente não temos nada a oferecer ao senhor Berkhli que seja adequado". "Isto mostra ao tribunal que estamos realmente a fazer alguma coisa", diz Youssef.

"Não podemos simplesmente pôr uma família na rua", diz Rui Valente, que representa a família Berkhli desde setembro de 2021 e duvida das intenções de ocupação pessoal por parte da proprietária. "A casa está num estado terrível e já não é habitável. É uma aberração que o município tenha até concordado com o aumento da renda", disse o advogado ao telefone.

Youssef tem estado a fixar regularmente a sanita desde que se mudaram para cá, os sacos do lixo, na pia da cozinha, flutuam sobre um tapete fino de água porque a torneira goteja de 15 em 15 minutos. Em cima, o papel de parede enegrecido está a descascar devido à parede húmida. Céline pergunta-se se terá sido por isso que os seus filhos desenvolveram eczema.

Rui Valente entregou as fotografias ao tribunal. "As pessoas querem mudar-se para lá?", pergunta ele. "E da casa em que vive atualmente a proprietária. Uma casa grande e agradável. O tribunal diz que vivem lá com amigos, que a casa não é de todo deles. E que não precisam de provas de ocupação pessoal".

Um segundo pedido de suspensão da deportação apresentado

O município de Pétange admite ao Luxemburger Wort que o gabinete social fez vários pedidos de habitação social e que se está a procurar uma solução. "Em caso de despejo, o município é obrigado a armazenar temporariamente o mobiliário e inventariá-lo, durante um máximo de seis meses, a cargo dos proprietários", explica Mike Braun. "De momento não temos alojamento de emergência disponível, por isso, se entretanto a família Berkhli não encontrar nada, não terá outra escolha senão ir para um hotel.

Rui Valente apresentou entretanto um segundo pedido de suspensão da execução. Talvez Céline, Youssef, Yassine, Yassine, Dounia, Doha e a pequena Maryam recebam mais um ou dois meses de estadia. Uma terceira tentativa no caso de Berkhli não é possível.

(Reportagem originalmente publicada na edição alemã do Luxemburger Wort e traduzida para português pelo Contacto).

