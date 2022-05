Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha adiantado à Lusa estar “em articulação com os representantes da família e a acompanhar toda a situação, prestando apoio”.

Família de Rendeiro já fez pedido para dar início a trasladação

A família de João Rendeiro, encontrado morto na sua cela na África do Sul, já pediu a trasladação do corpo para Portugal e está em contacto com as entidades consulares nesse país e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A informação foi confirmada à Lusa por fonte ligada ao processo.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tinha adiantado à Lusa estar “em articulação com os representantes da família e a acompanhar toda a situação, prestando apoio”.

“Em caso de morte de um cidadão nacional no estrangeiro, o posto consular da área de jurisdição onde ocorra o óbito acompanha a situação, prestando apoio aos familiares a pedido destes e, mediante a apresentação da certidão de óbito local, procede à transcrição do óbito para o regime jurídico português”, esclareceu o MNE.

Só após a transcrição, continua o MNE, e a pedido da família, “o posto consular pode emitir um alvará de transladação, que permitirá à família trazer o corpo do cidadão falecido para Portugal”.

