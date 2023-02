O tribunal ordenou a expulsão. A família tem uma semana para encontrar um teto ou será posta na rua.

Família de refugiados será despejada em pleno inverno

Tiago RODRIGUES A mudança de senhorio tornou a vida de Mohammed num autêntico inferno. Depois de fugir do Iraque e encontrar uma casa no Luxemburgo, vê-se agora com uma ordem de despejo nas mãos. Durante o Inverno, os despejos são proibidos, mas o proprietário alega precisar da habitação para "uso pessoal". O tribunal ordenou a expulsão. Mohammed, a mulher e os três filhos só têm mais uma semana para encontrar um teto. Caso contrário, serão postos na rua.

Mohammed Ibrahim chegou ao Luxemburgo em 2018. Tinha fugido do seu país, o Iraque, porque não se sentia em segurança. No primeiro ano, ficou alojado num centro de refugiados em Diekirch, mas a situação "era muito má", recorda. "Não era um bom sítio para as crianças, porque todos os dias havia lutas com facas, sangue, ambulâncias, polícia… problemas de drogas entre os jovens". Pediu à Caritas e a outras associações sociais para que o ajudassem a encontrar uma casa para ele e para a família. Sem sucesso. Decidiu então abrir um restaurante na capital com uns amigos, com um contrato de trabalho sem termo. E foi através da mesma agência que lhes arrendou o espaço para o estabelecimento que conseguiu encontrar um apartamento, também na Cidade do Luxemburgo.

A família de Ibrahim mudou-se para a nova casa em março de 2020. São cinco pessoas: Mohammed, de 41 anos, a mulher, de 33, e os três filhos, de 13, nove e oito anos. O apartamento tem apenas dois quartos, um para o casal e outro com beliches para as crianças. O contrato era de dois anos, com renovação automática, mas Mohammed sabia que aquela era uma "solução temporária", até que conseguissem uma situação estável no trabalho e pudessem encontrar um apartamento maior. Ele continuou a trabalhar no restaurante e a mulher também conseguiu arranjar trabalho na mesma área. As crianças foram para a escola. Nunca tiveram problemas naquela casa, nem com o senhorio, nem com os vizinhos. Até agosto de 2021, quando o apartamento foi vendido.

O novo proprietário era conhecido da família, porque também era vizinho. O homem, que terá cerca de 80 anos, disse a Mohammed que queria visitar o apartamento. "Depois da visita, ele disse que nos iria enviar um novo contrato de seis meses, porque a lei no Luxemburgo diz que o novo proprietário deve dar pelo menos seis meses aos inquilinos para saírem ou para fazer um novo contrato", conta o iraquiano. Quando recebeu o novo contrato, reparou que havia algumas "condições estúpidas", como "não se pode ouvir música" ou "se tiver visitantes durante vários dias, deve informar-me". Mas a pior parte é que o senhorio exigia três meses de caução num contrato de seis meses.

Mohammed recusou assinar o contrato. Explicou ao proprietário que ainda nem sequer tinha recebido a caução do contrato anterior, que ainda não tinha expirado. O contrato com o anterior senhorio duraria até março de 2022, portanto a família teria supostamente direito a ficar na casa por mais oito meses.

No entanto, se o novo proprietário alegar "necessidades pessoais" para ficar com o apartamento, os inquilinos têm apenas seis meses para sair. Depois de Mohammed ter recusado assinar o contrato de seis meses, o senhorio enviou uma carta, dizendo algo como: "Nem pensem que irei fazer novo contrato convosco. Têm de sair do meu apartamento o mais rápido possível". E decidiu levar o caso para tribunal, afirmando precisar da casa para uso pessoal.

Percebi que não ia resultar com aquele homem, porque ele queria mesmo que nós saíssemos. Mohammed Ibrahim

O proprietário tem pelo menos sete apartamentos naquela rua, segundo Mohammed. Vive numa casa no edifício mesmo em frente ao seu. Na altura em que lhes mandou a carta a dizer para saírem, o inquilino viu uma família a entrar num apartamento ao lado. "Fui falar com os novos vizinhos e pedi-lhes o contacto do senhorio, para perguntar se tem outra casa disponível. Quando me deram o endereço de email, era o mesmo do meu proprietário. Então eu percebi que não ia resultar com aquele homem, porque ele queria mesmo que nós saíssemos", relembra, desiludido por não ter sido avisado pelo senhorio de que havia outro apartamento livre. "A razão para ele pedir para sairmos não é porque quer o apartamento para ele. São outros motivos".

Apesar de não concordar com a decisão do proprietário, Mohammed não contestou, apenas lhe pediu algum tempo para poder encontrar uma nova casa, porque "com três filhos não é fácil". Mesmo sem um novo contrato, os inquilinos continuam a pagar a renda de 1600 euros, mais encargos, todos os meses.

Quando propôs o contrato, o senhorio também quis aumentar a renda para 1950 euros. No fim dos seis meses, a família não tinha conseguido encontrar uma habitação. "Pedi à minha advogada para enviar uma carta ao senhorio e tentar chegar a um acordo para um novo contrato, com uma nova renda. Ele rejeitou. Queria que saíssemos imediatamente. Mas nós não conseguíamos encontrar casa", recorda o iraquiano.

Uma luta constante

Desde agosto de 2021, a vida de Mohammed tem sido uma luta diária para conseguir encontrar um apartamento. Tem feito de tudo, visitado agências imobiliárias, mandado emails, contactado os serviços sociais de alojamento, publicando apelos nas redes sociais. Como se isso não bastasse, também ficou sem emprego, porque o restaurante, que abriu durante a pandemia, não correu bem e ele acabou por vender a sua parte. A mulher também trabalhou num restaurante, mas depois ficou desempregada. Agora estão os dois à procura de trabalho. "Não é fácil porque nós não falamos muito bem francês. Estamos registados na ADEM e noutras agências, mas ainda não encontramos emprego", explica Mohammed.

Como temos três filhos, o apartamento tem de ter no mínimo três quartos, mas a maior parte dos proprietários não aceita. Mohammed Ibrahim

O único rendimento da família neste momento é o subsídio do Estado porque têm o estatuto de proteção temporária no Luxemburgo. No entanto, as condições exigidas pelas agências imobiliárias são cada vez mais difíceis.

"Como temos três filhos, o apartamento tem de ter no mínimo três quartos, mas a maior parte dos proprietários não aceita. Um apartamento com três quartos, em qualquer parte do Luxemburgo, não custa menos do que 1800 euros". Além de exigirem um contrato CDI (sem termo), as agências calculam que o rendimento mensal dos inquilinos deve ser três vezes superior ao valor da renda. O que significa que Mohammed e a mulher em conjunto teriam de ganhar, no mínimo, 5400 euros. "Por causa disso, estou bloqueado", assume.

O iraquiano continua a procurar no mercado privado, porque as associações e serviços sociais de alojamento "nunca arranjaram uma solução". "Não estou a pedir ao Governo para obter uma casa mais barata. Estou a pagar um apartamento, mas agora o privado não está a resultar para mim, porque não tenho um contrato CDI nem um rendimento superior a 5.000 euros", lamenta.

Mohammed e a mulher estão registados na ADEM e começaram a estudar línguas para poder encontrar trabalho. "Mesmo se tivéssemos a sorte de encontrar emprego, seria provavelmente um contrato temporário com o salário mínimo, no total pouco mais de 4.000 euros para os dois. Com esse rendimento, só conseguiríamos arrendar um apartamento com uma renda de 1.500 euros".

Todos os dias vivemos em stress, até estamos a tomar medicação. Vivemos tempos horríveis. Mohammed Ibrahim

Desesperado, Mohammed chegou ao ponto de procurar apartamentos de um quarto ou mesmo estúdios. "Não teria problema em aceitar isso, só para poder viver em paz. Porque todos os dias vivemos em stress, até estamos a tomar medicação. Vivemos tempos horríveis", desabafa. Quando parecia que a situação já não poderia piorar, chegou uma carta do tribunal. "Deram razão ao proprietário. O tribunal tomou a decisão em setembro de 2022 e ordenou que nós deixássemos a casa em outubro. Nós não conseguíamos sair num mês, então a nossa advogada pediu para adiar a decisão", recorda o iraquiano. No dia 6 de dezembro, receberam uma nova carta com uma nova data de despejo: ou saíam até dia 2 de janeiro de 2023 ou seriam despejados no dia 4.

Mohammed recebeu várias cartas do tribunal: umas com datas de despejo, outras com pesadas faturas de custos judiciais. Foto: António Pires

Nós deixamos o nosso país porque não era seguro. Mas era feliz. Agora aqui também não me sinto seguro e também não estou feliz. Mohammed Ibrahim

Mohammed contactou a assistente social que está a acompanhar o caso, que lhe disse para não sair do apartamento, porque se saíssem, "ninguém, nem o Governo poderia ajudar". Por outro lado, se esperasse até ao dia do despejo, iria ter à sua porta a polícia, a assistência social, a Comuna, os bombeiros, "mais de 20 pessoas". Uma situação que o iraquiano quer evitar a todo o custo. "Não quero que esse momento fique nas memórias dos meus filhos. É algo que nunca iriam esquecer. Nós deixamos o nosso país porque não era seguro. Mas era feliz. Agora aqui também não me sinto seguro e também não estou feliz. É como viver na selva, ninguém ajuda. Ninguém. Não é normal. Dia após dia, a situação no Luxemburgo fica mais difícil", critica.

O iraquiano pediu ajuda a várias associações, informando que iria ficar sem casa a partir daquele dia. Todas responderam que não tinham habitações disponíveis e que não podiam ajudar. Só a Comuna do Luxemburgo é que respondeu que, se tivesse uma casa livre, entraria em contacto, mas que não podia prometer nada. "Todos os outros me disseram para procurar hotéis. Esse foi o último conselho que recebi de todos os serviços de alojamento do Luxemburgo. O nosso rendimento é muito limitado, como é que posso pagar por um hotel?", questiona. Outro problema seria a questão da morada, uma vez que as crianças estão registadas na capital e têm de andar na escola dessa comuna, mas se fossem para um hotel, não teriam uma morada.

Só preciso de encontrar uma casa para salvar a minha família, os meus filhos. Mohammed Ibrahim

Até ao final do ano passado, Mohammed e a família continuavam sem conseguir encontrar uma nova casa. A advogada voltou a pedir um adiamento da decisão do tribunal. No dia 24 de janeiro, receberam uma nova carta. Desta vez, a data-limite para a saída do apartamento era 13 de fevereiro de 2023, ou seriam despejados no dia 15, às 9 horas. Daqui a exatamente uma semana. Mohammed falou com a advogada para voltar a pedir um adiamento para terem mais tempo para encontrar uma casa, mas ainda não sabe se o pedido será aceite novamente. Além disso, por cada pedido, há custos judiciais a pagar: os inquilinos receberam uma fatura de 878 euros na primeira decisão, e outra de 880 euros na segunda. Mesmo assim, o casal continua a pagar a renda e já adiantou os primeiros 15 dias deste mês.

Sem saber para onde ir, Mohammed já começou a procurar hotéis. O valor para 15 noites num hotel em Wiltz, no Norte, é de 1.800 euros, por exemplo. "Estou a considerar essa hipótese", admite, porque é Inverno e "está muito frio" na rua.

Outro problema é a mobília que tem em casa. No dia do despejo, uma empresa de mudanças leva tudo e deixa em armazéns que pertencem à Comuna. "Vão cobrar-me mais de 4.000 euros. Então estou a começar a vender alguma mobília e provavelmente até vou ter de oferecer. E também tenho um carro".

No dia 15, se a família ficar na rua, as crianças serão levadas para uma associação até aos pais encontrarem uma solução. Esse é o maior pesadelo de Mohammed. "Talvez haja uma pessoa entre mil que queira realmente ajudar. Só preciso de encontrar uma casa para salvar a minha família, os meus filhos".

