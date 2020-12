Valor inclui pensão para os dois filhos, enquanto estiverem a estudar, e 50 mil euros para o pai de Ihor.

Família de Ihor Homeniuk vai receber indemnização de mais de 800 mil euros

O Estado português vai pagar mais de 800 mil euros à família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu sob sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, em março.

A notícia avançada pelo Diário de Notícias revela que o valor imediato a ser pago serão 712.950 euros, acrescendo depois uma pensão para os dois filhos, Veronika e Oleg, 14 e nove anos, enquanto estes estiverem a estudar, num total que deve chegar aos 834 mil euros. Este valor também inclui 50 mil euros para o pai do ucraniano, Yaroslav.

O montante está próximo do pedido de um milhão de euros como indemnização civil, apresentado ao tribunal em nome de Oksana Homeniuk, a viúva de Ihor.

O montante da indemnização foi decidido pela Provedora de Justiça, na sequência de uma Resolução do Conselho de Ministros, a 14 de dezembro, que determina que a verba seja suportada pelo orçamento do SEF.

"Com esta decisão, apesar de não trazer de volta Ihor, Oksana revelou-se um pouco aliviada quanto às preocupações que tem sobre a subsistência e a educação dos seus filhos", disse ao DN José Gaspar Schwalbach, o advogado da família.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas, de várias maneiras: com fita cola, ligaduras e algemas.







