Depois de meses a tentar adiar a decisão do tribunal, a família de Ibrahim tinha até dia 24 de abril para deixar o apartamento.

Família com ordem de despejo já tem nova casa no Luxemburgo

É o alívio após meses de desespero. A família de Mohammed Ibrahim, que tinha recebido ordem de despejo do apartamento onde vivia e que foi tentando adiar a decisão do tribunal nos últimos meses, já encontrou uma nova casa.

A nova habitação tem quatro quartos e está localizada na comuna de Hesperange. Mohammed, a mulher e os três filhos mudaram-se no último fim de semana.



A família, que vivia num apartamento de dois quartos na capital, tinha recebido o primeiro aviso de despejo em dezembro do ano passado: o tribunal decidiu que teriam de deixar a casa até dia 2 de janeiro ou seriam expulsos no dia 4. A advogada de Ibrahim pediu o adiamento da decisão e a nova data passou a ser 13 de fevereiro para a saída voluntária ou dia 15 para o despejo.

Descontentes com a decisão, a família e a advogada voltaram a tribunal: alegavam que os despejos estavam suspensos até ao dia 31 de março e, por isso, os inquilinos não deveriam deixar o apartamento antes dessa data.

A expulsão foi adiada e Ibrahim só viria a receber uma nova data quase dois meses depois. "Tivemos más e boas notícias. As más são que o tribunal decidiu que não poderia voltar a adiar o despejo e que tínhamos de sair até ao dia 24 de abril por nossa vontade ou sairíamos à força no dia 26. Era a última chance", contou Mohammed ao Contacto.

As boas notícias são que conseguiram encontrar uma nova casa quando a esperança já estava a desvanecer. "Foi a associação LIFE, través do 'de WG Projet' (aluguer social de casas partilhadas a preços acessíveis no Luxemburgo), que nos ajudou. É uma casa com quatro quartos e um jardim. Já assinei o contrato e mudámo-nos no último fim de semana", explicou Mohammed.

Esta quarta-feira, a família vai devolver as chaves ao antigo inquilino. Apesar das divergências e da ordem de despejo, Mohammed garante que sempre pagou a renda até março. O valor de renda dos primeiros 15 dias de abril servirá para acertos, depois de o proprietário verificar o estado do apartamento.

Despejo pode ser considerado fraudulento

Embora esteja "muito cansado" com as mudanças, Mohammed admite que é uma boa sensação já estar a dormir na nova casa, depois de meses de incerteza. "Ajuda a afastar o stress. Durante muito tempo, não sabíamos onde íamos viver. No último momento, sobrevivemos a esta situação horrível", desabafou o homem de 41 anos, que fugiu do seu país, o Iraque, para o Luxemburgo em 2018.

O homem tinha arrendado o antigo apartamento em março de 2020, com a mulher, de 33 anos, e os três filhos, de 13, nove e oito anos. O contrato era de dois anos, mas em agosto de 2021 o imóvel foi vendido. O novo senhorio alegou precisar da casa para "necessidades pessoais". Foi então que tudo mudou.

Apesar da lei que proibia os despejos até 31 de março, o tribunal aceitou a justificação do senhorio, uma vez que havia duas exceções à suspensão: os proprietários podiam expulsar os inquilinos se houvesse degradação do estado do imóvel ou se precisassem da habitação para necessidades pessoais. Isto é, caso pretendessem ocupar o apartamento ou que este fosse ocupado por um parente ou familiar até ao terceiro grau.

Em caso de despejo fraudulento, a lei do Arrendamento Residencial alterada de 21 de setembro de 2006 prevê uma sanção quando a razão da necessidade pessoal dada pelo proprietário não é genuína. O texto refere que "o antigo arrendatário tem direito a indemnização se, no prazo de três meses após a sua partida, o local não estiver ocupado para os fins indicados como motivo da rescisão do contrato de arrendamento, quer no aviso de rescisão do contrato, quer no requerimento de início do processo ou na sentença".



A lei que proibia os despejos terminou no dia 31 de março. O Ministério da Habitação afirma que "não há outras medidas planeadas neste momento". Mas como o caso da família de Ibrahim existem vários outros.

Numa entrevista ao Contacto, Jean-Michel Campanella, presidente da Mieterschutz, a associação de defesa dos direitos dos inquilinos, admitiu que receberam "queixas sobre a invocação de necessidades pessoais que foram consideradas fraudulentas".

Para Mohammed e a família, chegou finalmente o momento de paz. Instalados na nova casa, poderão retomar o ritmo do seu dia a dia. As crianças estão na escola e o casal continua à procura de trabalho. Estão registados na ADEM e a tirar um curso de francês. O único rendimento da família é o subsídio estatal já que têm o estatuto de proteção temporária no Luxemburgo.

