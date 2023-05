Saiba quando os médicos podem cobrar consultas não realizadas por responsabilidade dos utentes. E, nestes casos, não são reembolsáveis.

Sociedade 2 min.

Saúde

Faltou a uma consulta e teve de a pagar? Aconteceu a mais de 1.300 utentes

Paula SANTOS FERREIRA Saiba quando os médicos podem cobrar consultas não realizadas por responsabilidade dos utentes. E, nestes casos, não são reembolsáveis.

A Caisse Nationale de Santé (CNS) recebeu 1.367 faturas médicas de consultas não realizadas, por responsabilidade dos utentes, mas que mesmo assim foram faturadas. Os dados são de 2022 e constam de uma resposta parlamentar do ministro da Segurança Social, Claude Haagen, a uma questão do deputado Sven Clement, do Partido Pirata.

No Luxemburgo, os médicos e dentistas podem cobrar as consultas que não foram realizadas e os casos em que tal está autorizado estão previstos no site da CNS.

Consultas podem ser cobradas se...

Quando é que uma consulta pode ser cobrada pelo médico sem ser realizada?

Se o utente não comparecer à consulta e não tiver apresentado "justificação prévia, o médico pode cobrar-lhe o preço de uma consulta normal, não reembolsável pelo regime do seguro de doença, a título de indemnização”, informa a CNS na página sobre a faturação dos médicos e dentistas.

Nos casos de ausência sem justificação, e tratando-se de "um tratamento importante, pode ser cobrado um valor relacionado com o prejuízo suportado pelo médico, determinado com tato e moderação”, indica a CNS.

Há um reembolso suplementar para consultas de psicoterapia Há, no entanto, condições que têm de ser cumpridas para que possa ter direito à ajuda extra.

Para evitar estas situações, se não puder comparecer à consulta na data e hora marcada, terá de a cancelar “com 24 horas de antecedência”.

No caso de um tratamento médico “mais extenso, este terá de ser anulado com dois dias úteis de antecedência”. No incumprimento destes prazos, o médico pode entender cobrar a consulta e o tratamento na mesma.

Quando se trata de procedimentos médicos importantes, o utente deve ser informado desta relevância e “do prazo para cancelamento do mesmo”, segundo a CNS.

Contudo, se o utente considerar que "lhe foi cobrada uma consulta sem razão válida, é aconselhável contactar diretamente o médico para esclarecer a situação".

Casos a diminuir

Estas faturas são enviadas para a CNS sob a denominação de “RV não observado”. E, se em 2022, foram emitidas 1.367 faturas, nos anos anteriores o número foi mais elevado.

Desde há cinco anos que as “RV não observado” têm vindo a diminuir, registando-se menos 13,3% do que em 2018, altura em que foram entregues à CNS 1.536 faturas, indica a resposta parlamentar do ministro da Segurança Social.

Medicamentos esgotados. Crianças não podem ficar doentes no Luxemburgo Desde xaropes para a tosse a antibióticos, os fármacos pediátricos faltam nas farmácias. A falta é geral e diariamente oito medicamentos estão esgotados no país.

Contudo, este número poderá ser superior, pois destes dados constam apenas as faturas encaminhadas para a CNS. Se outras houve e não foram entregues a este organismo, estas não constam desta estimativa, alerta a resposta parlamentar.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.