Conduziu no Luxemburgo um carro de matrícula estrangeira? Se não pagou a multa o Ministério Público pode instaurar uma ação.

Excesso de velocidade

Faltam pagar 1,7 milhões em multas de carros com matrícula estrangeira

Filipa MATIAS PEREIRA Em 2022, 74% das multas por excesso de velocidade foram pagas diretamente. Os restantes 26% das infrações foram enviadas para os condutores por carta registada.

Os condutores com veículos de matrícula estrangeira que tenham circulado em excesso de velocidade no Luxemburgo em 2022 ainda têm de pagar cerca de 1,7 milhões de euros. Os dados foram avançados na segunda-feira por Sam Tanson, ministra da Justiça e da Cultura.

Em resposta a uma pergunta parlamentar de Nancy Kemp-Arendt, deputada do CSV, a governante indicou ainda que, no ano passado, 74% das multas por excesso de velocidade foram pagas diretamente. As restantes 26% das infrações foram enviadas para os condutores por carta registada, mas apenas 10,9% fizeram o pagamento até à data.

Multas de trânsito não pagas podem ser descontadas do salário Quase metade dos condutores de automóveis com matrícula portuguesa que foram autuados por excesso de velocidade ainda não pagaram a coima.

Há, por isso, cerca de 15% das multas que ainda não foram pagas, o que corresponde a 1.703.882 de euros. Em relação a estes condutores que não regularizaram a dívida, compete ao Ministério Público decidir se será instaurado um processo.

"O Ministério Público decide sobre o andamento dos autos que recebe da polícia, bem como sobre o seguimento do amende forfaitaire (quantia fixa da multa) que não é pago, o que se aplica tanto a veículos matriculados no estrangeiro como aos matriculados no Luxemburgo", revelou a ministra.

Mais de 1.000 viaturas detetadas em excesso de velocidade tinham matrícula portuguesa O radar fixo que mais condutores em excesso de velocidade tem 'fotografado' é o radar de Schieren.

Em fevereiro, o ministro da Mobilidade, François Bausch, já tinha anunciado que, em 2022, mais de 310 mil condutores foram 'apanhados' pelos radares de controlo de velocidade no Luxemburgo. Destes, 1.262 tinham matrícula portuguesa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.