Falta de médicos também se faz sentir na Segurança Social

Susy MARTINS Médicos luxemburgueses estão a 'fugir' para o privado, onde os salários são mais elevados.

A falta de médicos também se faz sentir no serviço de médicos de controlo da Segurança Social (SS). A informação foi avançada pela própria ministra da Saúde, Paulette Lenert, ao deputado do ADR, Jeff Engelen.

Engelen questionou recentemente a ministra sobre os conhecimentos linguísticos dos médicos de controlo, que em alguns casos não dominam bem as línguas oficiais do país.

Na resposta, Lenert explica que os salários destes médicos são menos elevados do que os médicos no setor privado, o que resulta em cada vez menos médicos luxemburgueses a quererem ocupar esse cargo na Segurança Social.

No entanto, a líder da Saúde acrescenta que os médicos estrangeiros que exercem no Grão-Ducado estão abertos aos cursos de línguas, com o objetivo de diminuir o máximo possível a barreira linguística.

Para além disso, o serviço dos médicos de controlo da SS também trabalha com tradutores, caso seja necessário.



