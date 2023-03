Só os cantões do Luxemburgo e Esch-sur-Alzete concentram 60% da população nacional. As regiões do centro e norte do país são desertas ou pouco habitadas.

População

Falta de casas? 41% do Luxemburgo está desabitado

O Luxemburgo é um dos mais pequenos territórios da Europa, mas a população distribui-se de forma muito desigual pelos seus 2586 km2.



Um novo estudo do Instituto Nacional de Estatísticas (STATEC) revela que 41% da área do país não está urbanizada, ou seja, não tem residentes.

Com a falta de habitação no país não poderiam estas áreas desertas ser urbanizadas? Não.

“Trata-se sobretudo de zonas essencialmente agrícolas e florestais, onde a construção de edifícios habitacionais é geralmente proibida”, nas regiões centro e norte do país, explica o Statec. Também as áreas ao longo das fronteiras nacionais estão praticamente desabitadas, acrescenta este estudo sobre a distribuição territorial do país analisada ao Km2.

“A esmagadora maioria do território (89,5%) está completamente desabitada ou pouco densamente povoada”, revela o estudo que dividiu todo o país em 2.795 células de 1x1 km e analisou a densidade populacional de cada uma.

Distribuição desigual

E, se o centro e norte são desertos ou pouco habitados, já o sul do país está sobrepovoado, concentrando a maioria dos 643 941 habitantes do Grão-Ducado, segundo os dados do Census de 2021.

No nível cantonal, o Luxemburgo e Esch-sur-Alzette são os cantões mais populosos, com 197.932 e 186.224 habitantes, respetivamente. Só eles concentram cerca 60% da população nacional, revela o Statec.

Do lado oposto, Capellen (8,0%%) e Vianden (0,9%) são os cantões com menos residentes.

Como seria de esperar a cidade do Luxemburgo, o coração económico e social do país concentra a maior fatia da população. No município da capital residem 128.097 pessoas, ou seja, um quinto dos habitantes do país.

Ao olhar para o número de habitantes por Km2, a célula mais populosa é a da capital, onde chegam a residir 14.663 habitantes só num Km2. O município de Esch-sur-Alzette é o segundo mais povoado do país, com 11.196 habitantes por Km2.

Quais são os municípios menos povoados? Saeul com os seus 960 habitantes totais é o menos habitado do país, seguido por Wahl (1.043 habitantes), Putscheid (1.127), Grosbous (1.130), Kiischpelt (1.226) e Fischbach (1.256).

