'Fake News'. Tirar os bombons a quem espalha mentiras

Telma MIGUEL Um Código de Conduta sobre Desinformação na UE foi assinado por 34 entidades, incluindo a Meta e a Google. Dentro de seis meses espalhar 'fake news' pode levar a multas de 6% do volume de negócios mundial. A Comissão quer proteger a democracia na UE.

Um renovado Código de Conduta sobre Desinformação, que entra em vigor dentro de seis meses, foi esta quinta-feira assinado por 34 entidades e tem como objetivo sujeitar os operadores a seguir regras muito mais duras para acabar com a desinformação online.

O primeiro código, assinado em 2018, foi o primeiro do género no mundo, e era um esforço inicial de levar as plataformas a comprometerem-se com uma autorregulação. Este que agora foi assinado é, segundo a vice-presidente da Comissão com a pasta da Democracia e Valores, Vera Jourová, “um grande passo em frente, porque se criou um ambiente de colaboração, uma monitorização constante e potenciais ajustamentos em face de novas ameaças”.



O novo código foi esta quinta-feira assinado pelo dobro das entidades que tinham assinado o primeiro e inclui os gigantes Meta (Facebook e Instagram), o TikTok, o Youtube, a Google, o Twitter, a Microsoft e atores mais pequenos como a plataforma de ativismo Avaaz, entidades de fact checking e organizações da sociedade civil. Um ausente que se destaca: a Apple.

Mas o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, alertou que a assinatura do Código é estritamente voluntária, lembrou que a Apple também não queria aderir a um carregador (de aparelhos) único, mas uma vez que a proposta já foi aprovada, terá que adotar o carregador universal de telemóveis para vender Iphones na UE. Vera Jourová lembrou ainda que a lista de signatários não está fechada e os ausentes irão “suavemente” ser persuadidos dos benefícios de aderir ao novo conjunto de regras.

A partir de 2023 difundir fake news dá multa pesada

A assinatura do código foi voluntária, mas muitos dos compromissos serão obrigatórios quando no primeiro semestre de 2023 entrar em vigor a Lei dos Serviços Digitais (LSD). A espada da lei será especialmente dura para com as chamadas grandes plataformas que, caso violem a lei no capítulo de promoverem a desinformação através de algoritmos que suportam a “viralidade” de conteúdos falsos podem incorrer em pesadas multas: 6% do volume global de negócios.

"Pouco sensato" para uma grande plataforma perder utilizadores

Thierry Breton lembrou esta quinta-feira - na apresentação aos jornalistas do novo Código de Conduta que os 34 intervenientes assinaram numa cerimónia minutos antes – que, com 450 milhões de habitantes, a União Europeia é o maior mercado do mundo livre (maior que o americano). E é pouco sensato para uma grande plataforma perder este potencial número de utilizadores. Em último caso, se os intervenientes não cumprirem as regras europeias de proibição de difusão de conteúdos falsos ou ilegais, podem ser impedidos de operar em todo o espaço europeu. “Lucrar com a “viralidade” de conteúdos falsos para fazer dinheiro é totalmente inaceitável”, disse Breton.

Thierry Breton sustentou que esta quinta-feira, 16 de junho, marca uma clara deriva da autorregulação para as grandes plataformas, que terão o período de seis meses para se adaptarem antes de entrar em vigor a LSD. A nova Lei dos Serviços Digitais vai fazer com que “tudo o que é ilegal no mundo físico seja também ilegal no mundo online e fornece todos os instrumentos para lutar contra quem incorrer em infrações”, sustentou Breton.

Novas Regras: transparência a todo o custo

O novo código de conduta apresenta 44 compromissos e 127 medidas concretas, o que é muito diferente “do código de 2018 com apenas promessas genéricas”, referiu Jourová. O documento partiu de uma proposta da Comissão de maio, com um guia de orientação, e foi criado em conjunto com os intervenientes. E não imposto pela Comissão.

“Esta é uma etapa, haverá outras, mas quero dizer que o que me dá prazer é que é uma etapa construída em conjunto com os atores, com todo o ecossistema. Nós fomos os instigadores, mas é verdadeiramente a resposta da indústria. E vejo-a como um sinal muito positivo de terem bem compreendido que os que vão beneficiar do mercado numérico europeu quais são as nossas novas regras”, congratulou-se Breton.

A transparência dos sistemas é um dos pontos essenciais do novo código. Os operadores têm que apresentar relatórios regulares sobre os seus esforços para combaterem a desinformação nas suas plataformas e haverá um centro acessível ao público onde estarão estes dados.

Haverá também investigadores externos a monitorizarem o que se passa nas plataformas e estão a ser recrutados técnicos na União Europeia, da DG-COM (a Direcção-geral de comunicação), que formarão uma equipa de monitorização do cumprimento do Código de Conduta sobre Desinformação, além dos fact chekers e cientistas de dados que terão acesso aos algoritmos e ajudarão a “limpar o espaço”.

Atualmente, os utilizadores não sabem porque recebem recomendações de conteúdos, os sistemas de recomendação nas redes sociais são opacos. “Isso vai mudar”, garantiu Jourová.

No código de conduta também se prevê o corte de incentivos financeiros para espalhar desinformação, garantindo que os disseminadores de falsidades não beneficiem de receitas de publicidade.

Proteger a democracia e trabalhar com os “atores”

“O novo código é uma peça importante do puzzle na luta da UE contra a desinformação, é um instrumento chave para criar um ambiente online mais seguro e mais saudável em toda a União Europeia. À medida que o consumo da informação se mudou para o online tem havido tentativas de manipulação de discursos democrático.

A desinformação é usada para amplificar divisões existentes e minar as nossas democracias”, justificou Vera Jourová que lembrou como o Brexit, a pandemia e agora a invasão da Ucrânia geraram ondas gigantes de conteúdos de narrativas falsas online.

“Para os utilizadores é cada vez mais difícil perceber quem está por trás de uma informação ou quão credível ela é. Quanto mais as pessoas perdem confiança na informação, mais perdem confiança na democracia”, sintetizou Jourová.

Respondendo às dúvidas de que se corria o risco de criar um sistema de policiamento da verdade, Jourová entende que “o código é um elemento da bem calibrada resposta democrática para esta ameaça. Uma resposta sem censura, que não cria nenhum Ministério da Verdade. O novo código é um testemunho de que a Europa aprendeu as suas lições e já não é ingénua”.

“Esfomeados pela verdade” na República Checa sob domínio soviético

O momento atual torna a assinatura deste compromisso público mais relevante que nunca. “Com a Rússia a usar a desinformação como parte das suas armas de guerra contra a Ucrânia”, está mais do que no tempo de agir, disse esta quinta-feira Vera Jourová aos jornalistas. Para os meios de informação fora das plataformas online - os media tradicionais de televisões, jornais e sites de informação - será apresentada ainda este ano a Lei de Liberdade dos Media (Media Freedom Act) “para promover a independência dos media, transparência de propriedade e transparência do investimento de publicidade, entre outros”, disse Jourová.

Nascida na República Checa e tendo vivido sob a ocupação soviética, Jourová, hoje com 57 anos, lembrou os tempos de jovem em que viveu debaixo da artilharia da propaganda de Moscovo.

“Sabíamos que éramos manipulados e sofríamos lavagens cerebrais, e vimos como a propaganda do Kremlin era forte, mas não tão forte que evitasse que ouvíssemos a Voice of America. Estávamos esfomeados pela verdade”, lembrou.

Hoje, disse, sonha com “uma sociedade em que as pessoas se sintam enojadas por serem manipuladas”, em vez de atraídas pelas teorias da conspiração que povoam as redes sociais. “Queremos que a sociedade chegue a este ponto. Queremos que a União Europeia não seja uma multidão fácil de manipular”.

Os riscos existem, mas a Comissão entende que com os vários passos que estão a ser dados, espalhar mentiras comece a ser mais difícil e depois passe a ser punido. E, até, financeiramente desinteressante.

