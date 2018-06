Além do escândalo relacionado com a partilha de dados junto da Cambridge Analytica, outras 60 firmas com variadas atividades tiveram acesso às informações dos utilizadores da rede social.

Facebook também partilhou dados com empresas de telemóveis

Pelo menos seis dezenas de empresas que se dedicam ao fabrico de dispositivos eletrónicos como telemóveis ou computadores tiveram também acesso aos dados de utilizadores do Facebook.

De acordo com o New York Times, além do escândalo com a partilha de dados para uso indevido da Cambridge Analytica, pelo menos 87 milhões de utilizadores do Facebook tiveram as suas informações privadas entregues a 60 firmas como Microsoft, Samsung, Blackbery, Apple ou Amazon.



O jornal norte-americano refere ainda que os dados estiveram à disposição das empresas durante os últimos 10 anos, segundo os responsáveis do Facebook para que fossem desenvolvidas ferramentas destinadas à melhor utilização possível da rede social.









