Guerra na Ucrânia

Facebook e Instagram abre exceção para discurso de ódio e violência que vise "invasores russos"

Redação Os apelos à morte dos líderes, como Putin e Lukashenko, serão permitidos a menos que contenham outros objetivos ou tenham dois indicadores de credibilidade, diz a Meta que afirma que não vai permitir "apelos credíveis à violência contra civis russos".

Em alguns países europeus, a plataforma Meta vai permitir que os utilizadores do Facebook e do Instagram possam apelar à violência contra russos e soldados russos no contexto da invasão da Ucrânia, contrariando a política atual da empresa sobre os discursos de ódio nas redes sociais.

Segundo e-mails internos a que a agência Reuters teve acesso esta quinta-feira, a empresa aprovou a alteração temporária da sua política sobre discursos de ódio, permitindo também posts que apelam à morte do presidente russo Vladimir Putin ou do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, de acordo com e-mails internos enviados aos seus moderadores de conteúdo.

"Como resultado da invasão russa da Ucrânia, fizemos temporariamente concessões a formas de expressão política que normalmente violariam as nossas regras, como discursos violentos, tais como 'morte aos invasores russos'. Continuamos a não permitir apelos credíveis à violência contra civis russos", disse um porta-voz da Meta numa declaração à Reuters.

Os apelos à morte dos líderes serão permitidos a menos que contenham outros objetivos ou tenham dois indicadores de credibilidade, tais como a localização ou o método, refere um e-mail recente onde é decidida uma alteração às regras da empresa sobre violência e incitamento ao ódio.

Num e-mail enviado aos moderadores de conteúdos, a Meta destaca uma mudança na sua política de discursos de ódio tanto relativamente aos soldados russos como aos russos, no contexto da invasão. "Estamos a emitir uma permissão no espírito das regras [de conteúdo] para permitir discurso violento T1 que de outra forma seria removido ao abrigo da política do discurso de ódio quando: (a) visam soldados russos, EXCEPTO prisioneiros de guerra, ou (b) visam os russos quando é claro que o contexto é a invasão russa da Ucrânia (por exemplo, o conteúdo menciona a invasão, autodefesa, etc.)", refere o e-mail, citado pela agência de notícias britânica.

Segundo os documentos a que a Reuters teve acesso é referido ainda que a empresa decidiu dar esta permissão temporária porque observou que, neste contexto específico, a expressão 'soldados russos' está a ser utilizada como substituta de militares russos. "A política do discurso do ódio continua a proibir ataques contra os russos" civis sustenta o documento interno.

Os e-mails também mostraram ainda que a Meta ia permitir elogios ao batalhão de extrema-direita Azov, o que normalmente é proibido, como tinha sido noticiado pelo The Intercept. Sobre esta permissão, o porta-voz da Meta tinha afirmado anteriormente que a empresa estava "de momento, a fazer uma pequena exceção para os elogios ao batalhão Azov estritamente no contexto da defesa da Ucrânia, ou no seu papel como parte da Guarda Nacional da Ucrânia".



Permissão para Ucrânia e países fronteiriços da Ucrânia e da Rússia

As mudanças temporárias da política de conteúdos com discurso de ódio relativas aos apelos à violência aos soldados russos não se aplicam a todos os países. De acordo com a Reuters, essa permissão aplica-se à Arménia, Azerbaijão, Estónia, Geórgia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Rússia, Eslováquia, e Ucrânia. Ou seja o país invadido e o países fronteiriços à Ucrânia e à Rússia.

Na sequência da notícia da Reuters, a embaixada da Rússia nos Estados Unidos exigiu que Washington parasse as "atividades extremistas" da Meta, argumentando que "os utilizadores do Facebook & Instagram não deram aos proprietários destas plataformas o direito de determinar os critérios da verdade e colocar as nações umas contra as outras", disse a embaixada no Twitter, numa mensagem que também foi partilhada pelo seu escritório na Índia.

Na semana passada, a Rússia anunciou que iria proibir o Facebook no país em resposta ao que disse serem as restrições de acesso aos meios de comunicação russos na plataforma. Também o Twitter foi restringido no país, na sequência da invasão da Ucrânia. O país proibiu igualmente a emissão de alguns canais ocidentais como a BBC e limitou a emissão de meios de comunicação russos independentes.

Entretanto, no Ocidente muitas plataformas de meios de comunicação social anunciaram novas restrições de conteúdo na sequência do conflito, incluindo o bloqueio dos meios de comunicação estatais russos como a RT e a Sputnik associando-os a propaganda do Kremlin.





