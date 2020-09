O Supremo Tribunal da Irlanda vai tomar uma decisão em novembro.

Sociedade 2 min.

Facebook ameaça sair da Europa se não puder transferir dados pessoais para os Estados Unidos

O Supremo Tribunal da Irlanda vai tomar uma decisão em novembro.

O Facebook comunicou ao Supremo Tribunal da Irlanda que não vê qualquer possibilidade de continuar a operar na Europa se os reguladores daquele país impedirem a transferência de dados pessoais dos utilizadores para os Estados Unidos, noticiou o The Sunday Business Post, citado pela Reuters.

"Não é claro como, nestas circunstâncias, [a empresa] poderia continuar a fornecer os serviços do Facebook e do Instagram na UE", afirmou Yvonne Cunnane, diretora de proteção de dados da empresa na Irlanda, numa declaração em tribunal.

A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados decidiu que o Facebook não pode utilizar o mecanismo pelo qual os dados são transferidos da União Europeia para os Estados Unidos depois de os tribunais europeus terem derrubado, a 16 de julho, o chamado escudo de privacidade, o principal mecanismo legal que permite que milhares de empresas façam livremente tais transferências. O Tribunal de Justiça da UE (TJCE) advertiu na altura que este regulamento não impunha limites a alguns programas de vigilância do governo dos EUA, o que afetava a privacidade de não cidadãos dos Estados Unidos.

O tribunal europeu não se opôs, contudo, às transferências baseadas nas chamadas cláusulas contratuais-tipo derivadas do regulamento geral europeu de proteção de dados. Estas cláusulas estão a ser utilizadas por grandes empresas para continuar a transferir dados através do Atlântico, explica o El País.

A ordem da Comissão Irlandesa de Protcção de Dados em toda a UE e "deve ser cumprida sem esperar pelo aval dos reguladores dos outros membros da UE", afirmou Natalia Martos, CEO e fundadora do Legal Army ao El País há alguns dias.

No entanto, o Facebook recorreu da decisão para os tribunais irlandeses e conseguiu congelar a sua aplicação até o Supremo Tribunal tomar uma decisão em novembro. "Congratulamo-nos com a decisão do tribunal de nos conceder autorização para iniciar este controlo judicial. As transferências internacionais de dados sustentam a economia global e apoiam muitos dos serviços que são essenciais para a nossa vida diária. As empresas precisam de regras globais claras, apoiadas por um forte Estado de direito, para proteger os fluxos de dados transatlânticos a longo prazo", disse um porta-voz da empresa também ao El País.

A 9 de setembro, o vice-presidente do Facebook e chefe das comunicações e relações internacionais, Nick Clegg, confirmou pela primeira vez num blogue corporativo esta investigação do regulador irlandês. "A falta de transferências de dados internacionais seguras, protegidas e legais prejudicaria a economia e dificultaria o crescimento das empresas baseadas em dados na UE, precisamente quando procuramos uma recuperação da covid-19. O impacto seria sentido por empresas grandes e pequenas, em múltiplos setores", afirmava na publicação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.