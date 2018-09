Em comunicado, a empresa admite desconhecer se houve acesso aos dados pessoais e, como medida de precaução, pediu a 90 milhões de pessoas que voltassem a fazer login.

Facebook admite que falha de segurança expôs dados de 50 milhões de utilizadores

Em comunicado, a empresa admite desconhecer se houve acesso aos dados pessoais e, como medida de precaução, pediu a 90 milhões de pessoas que voltassem a fazer login.

Os responsáveis do Facebook reconheceram, através de comunicado, que uma falha de segurança detetada na terça-feira expôs os dados de 50 milhões de utilizadores, tendo pedido a 90 milhões, como medida de precaução, que voltassem a fazer login.

"Uma vez que as nossas investigações estão ainda no início, é preciso perceber se as contas foram usadas com fins criminosos ou se houve acesso a informações pessoais", lê-se no comunicado da rede social.

De acordo com a imprensa internacional, o erro registou-se no código do recurso "Ver como", o qual serve para que o utilizador veja de que forma o seu perfil é exibido perante outros utilizadores. A quebra de segurança possibilitou que houvesse roubo de tokens, uma espécie de chaves que abrem caminho aos utilizadores para estes continuarem online sem terem de escrever o código de acesso de cada vez que regressam ao Facebook.

Analisando em pormenor o que se passou, a rede social anunciou que a funcionalidade em causa está temporariamente inativa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.