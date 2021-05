A Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa criaram uma nova campanha de solidariedade para apoiar as famílias mais carenciadas no país.

Sociedade 9

"Façam da Festa Nacional um momento de solidariedade", dizem grão-duques

Catarina OSÓRIO A Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa criaram uma nova campanha de solidariedade para apoiar as famílias mais carenciadas no país.

Com o objetivo de poder ajudar mais e mais famílias carenciadas no Grão-Ducado, a Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa criaram a campanha "Eng grouss Famill" (Uma grande família) e apelam a mais donativos à fundação gerida pelos próprios a propósito da Festa Nacional.

O feriado, que se assinala a 23 de junho, não será comemorado no formato habitual devido à pandemia, mas o casal real pede agora que a ocasião seja assinalada com maior solidariedade para com os mais necessitados.

Para além de uma t-shirt criada em parceria com o artista Jacques Schneider - da qual 10 euros do custo serão doados a projetos de assistência social no Grão-Ducado - a Fundação disponibiliza entre 1 de junho a 1 de julho de 2021 caixas em lojas parceiras em todo o país para a recolha de donativos. Quem quiser poderá ainda fazer uma doação através do site oficial da Fundação.

9 Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Foto: Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa

Em 2020, 53 famílias do Grão-Ducado beneficiaram do programa de apoio da Fundação de modo a "preservar a habitação, evitar o sobreendividamento e continuar uma vida com dignidade", pode ler-se no comunicado divulgado esta segunda-feira. Devido à crise pandémica a ajuda financeira da Fundação do casal real foi aumentada em 20% em relação aos anos anteriores, referem ainda.



A Fundação do Grão-Duque e da Grã-Duquesa, financiada exclusivamente através de doações, "precisa da nossa solidariedade para continuar a ajudar aqueles que mais necessitam no Luxemburgo".

Os pedidos de apoio das famílias são sujeitos a uma avaliação da situação individual dos candidatos e a proposta de soluções para a melhoria global das condições de vida. O objetivo final é promover a inclusão social e a independência dos beneficiários, sendo que a assistência oferecida pode variar e ser complementar aos apoios estatais, pode ler-se.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.