Fabio mãos de tesoura

Catarina Osório Tesoura em punho, bolsa de couro à cintura e uma cabeleira. É o pouco de que Fabio precisa para se sentir realizado. O Contacto foi conhecer o cabeleireiro português recentemente premiado em Paris, e uma estrela em ascensão.

Os clientes ainda tardam. São nove e meia no Salão Ferber, em Limperstberg, e Fabio chega apressado para a marcação com o Contacto. Não, não fomos cortar o cabelo mas antes ouvir a história do jovem cabeleireiro recentemente premiado em Paris. Parênteses: "entusiasta profissional do cabelo e da barba", nominação que privilegia.

Em setembro, Fabio foi o vencedor na categoria "Novos Talentos" num concurso internacional na capital francesa. Três penteados masculinos bastaram para convencer o júri do "Victoires de la Coiffure". Artísticos, modernos, arrojados, com uma vibe hipster, estes são os penteados que lhe dão mais gozo fazer.



"Se não tens boas notas vais para cabeleireiro"

Não é de admirar que a sua abordagem à profissão fuja da norma. Aliás, uma "arte" que ainda considera "pouco valorizada", mea culpa dos profissionais, lamenta. "Eu estava no outro curso [formação para eletricistas] e quando dizíamos que era difícil demais, certa matéria ou qualquer coisa, eles diziam sempre ’se vocês acham isso difícil vão fazer cabeleireiros", afirma. Algo em que não se revê, tal como o desempenho escolar sempre o comprovou.

Por outro lado, a fasquia ainda é baixa para quem corta por gosto no Luxemburgo. "Se se tá no meio é complicado chegar a um bom nível para quem realmente gosta da profissão", lamenta.

Natural de Tondela, Viseu, chegou ao Luxemburgo com 11 anos, juntamente com o pai, a mãe e a irmã. Onde, aliás, já passou "metade da vida", denota. "No Luxemburgo tive sorte, houve pessoas que interferiram na minha vida de uma maneira positiva", conta. Ser cabeleireiro é um amor que descobriu só há quatro, graças ao YouTube. "Há pessoas que vêm a telenovela, eu via tutoriais. Depois comecei a tentar em mim. E depois comecei com alguns amigos", explica. A mãe foi a primeira a dizer que estava no curso errado, e que, juntamente com o feedback dos amigos fê-lo matutar no assunto. Inscrito no ensino técnico-profissional, "um meio-termo entre eletricista e engenheiro", o destino estava quase traçado mas um problema de saúde fê-lo repensar o futuro.

Portugal, possível destino de internacionalização

Ainda com o curso por acabar decidiu largar tudo e começar do zero na escola normal, frequentando um apprentissage em cabeleireiro, uma espécie de formação para se tornar aprendiz da profissão. O local escolhido para o estágio foi o Salão Ferber, gerido por um português e também mentor de Fabio, Frederico Mendez.

Fabio sonha naturalmente com o seu espaço próprio onde criaria um "conceito diferente", onde se privilegiasse a qualidade à rapidez. "Muitas vezes as pessoas tentam fazer o mais rápido possível só para poderem fazer mais dinheiro e eu acho que se tivermos um trabalho de maior qualidade poderemos ter essa parte monetária", considera. O final de cada corte é naturalmente o seu momento preferido, "aquele pequeno brilho quando as pessoas vêm pela primeira vez [o resultado final] e 'uau'". A internacionalização é algo que o artista tem em mente e Portugal é uma das opções. "Tanto nos barbeiros como nos cabeleireiros, a nível artístico há mesmo muita qualidade", justifica.

Quatro anos depois e alguns medos e dúvidas ultrapassados, Fabio não quer ser lembrado como um cabeleireiro que não era bom na escola, mas sim como um artista que faz dos cabelos a sua tela. O rótulo de millenial assenta-lhe bem. Adora viajar e conhecer outras culturas. "Não quero morrer estúpido", diz entre risos. Os seus ídolos vão desde Kurt Cobain a cabeleireiros como Schorem Bertus, dono de uma barbearia em Roterdão, na Holanda, e Frederico Mendez, o seu mentor. Admite que os cabelos ainda preenchem muitos dos seus tempos livres, a par com as sessões fotográficas que ajuda a produzir. Não raras vezes, uma noite com os amigos – "portugueses, luxemburgueses, italianos, belgas"... – pode ser passada entre copos e cortes. De preferência, sem cabelos nos copos.

Os penteados que deram a vitória a Fabio Ferreira no concurso "Victoires de la Coiffure", na categoria "Novos Talentos". Foto: Fabio Ferreira





