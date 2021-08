Em Fátima, onde preside à peregrinação internacional aniversária, o arcebispo do Luxemburgo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, criticou a forma desumana como são tratados os migrantes e refugiados. A peregrinação termina hoje com a procissão do adeus.

Sociedade 2 min.

Fátima

"Pagamos para que as pessoas não entrem na UE e, ao mesmo tempo, falamos de valores europeus”

Em Fátima, onde preside à peregrinação internacional aniversária, o arcebispo do Luxemburgo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, criticou a forma desumana como são tratados os migrantes e refugiados. A peregrinação termina hoje com a procissão do adeus.

O arcebispo do Luxemburgo, o cardeal Jean-Claude Hollerich, teceu ontem duras declarações à União Europeia (UE) e às autoridades comunitárias pela forma desumana como os migrantes e refugiados são tratados.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira que antecedeu a peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto, em Fátima, Portugal, e que este ano é presidida por si, o arcebispo do Luxemburgo, declarou-se “muito preocupado com a política” comum dos Estados-membros em relação a estas populações, considerando que os atos contradizem as palavras e que "é inadmissível que existam grandes concentrações de refugiados nas fronteiras exteriores da União Europeia”, onde estas pessoas “vivem em situações desumanas”.

"Nosso" cardeal Hollerich preside à Peregrinação de agosto em Fátima Será a segunda vez que o arcebispo do Grão-Ducado irá presidir a esta Peregrinação.

“Fechamos os olhos, deixamos fazer, pagamos para que as pessoas não entrem na União Europeia e, ao mesmo tempo, falamos de valores europeus”, criticou o cardeal luxemburguês, que é também o presidente da Comissão das Conferências Episcopais da UE (Comece).

“Penso que, como europeus, deveríamos ter um momento onde poderíamos dizer, abertamente e honestamente, que temos vergonha deste discurso que é tão diferente da política real em relação aos refugiados”, sustentou, considerando "muito grave" quando “os acordos internacionais não são cumpridos”.

“Como é que um discurso e uma prática são totalmente diferentes? Falamos da nossa humanidade, se não reagirmos com humanidade, perderemos a nossa própria humanidade”, sublinhou Jean-Claude Hollerich, alertando para o perigo de pôr em causa a construção europeia se se perderem estes valores.

A peregrinação, considerada como a dos emigrantes, integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, sendo esperados milhares de migrantes, esta sexta-feira, no Santuário de Fátima, para o encerramento.

Segurança é objetivo do Santuário de Fátima no regresso dos peregrinos A peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto, que integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, começa esta quinta-feira, limitada a 15 mil fiéis nas celebrações.

A peregrinação aniversária é também o momento mais aguardado da 49.ª Semana Nacional das Migrações, que começou no dia 8 e termina no domingo, e que é subordinada ao tema “Rumo a um nós cada vez maior”. Este é, de resto, o título da mensagem do Papa Francisco para o para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala a 26 de setembro.



As celebrações deste ano, em Fátima, voltam a ser limitadas ao número de participantes, devido à pandemia de covid-19, sendo autorizada a presença de cerca de 15 mil fiéis. Começam às 9h, com a recitação do terço, seguindo-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes pela diretora da obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Quaresma. As cerimónias religiosas culminarão depois com a procissão do adeus.

com Lusa





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.