Segurança alimentar

Fábrica de chocolates Kinder em Arlon fechada pelas autoridades

AFP A agência belga de segurança alimentar anunciou esta sexta-feira que ordenou o encerramento da produção na unidade que está na origem da contaminação por salmonela, lamentando as"informações incompletas" fornecidas pela gigante italiana de doces Ferrero.

Na sequência desta decisão, a Ferrero reconheceu "falhas internas". Em comunicado, o grupo "lamenta profundamente estes acontecimentos" e apresenta as suas "sinceras desculpas a todos os consumidores e parceiros comerciais".



"Durante várias semanas, foram identificados mais de uma centena de casos de salmonela na Europa", disse a AFSCA, sublinhando que a "ligação" estabelecida no final de março entre estas infeções e a fábrica Ferrero em Arlon (Bélgica) "foi entretanto confirmada".

Salmonela já tinha sido detetada em fábrica em Arlon em dezembro O grupo italiano Ferrero, que recolheu esta semana vários produtos Kinder devido a uma potencial ligação com casos de salmonela, já tinha identificado uma contaminação por salmonela dos seus produtos a 15 dezembro, anunciou esta quinta-feira o grupo.

"Após investigações (...) e na sequência das conclusões das últimas horas de que as informações fornecidas pela Ferrero estão incompletas, a Agência procede hoje [sexta-feira] à retirada da autorização da unidade de produção da Ferrero em Arlon", anunciou a agência, que também ordenou a retirada de todos os produtos Kinder do site.

"Esta recolha exaustiva de produtos abrange todos os produtos do tipo Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs, Schoko-bons, independentemente dos lotes ou datas de validade", especificou esta entidade nas suas declarações, pedindo "às empresas de distribuição que retirem todos estes produtos das prateleiras".

Investigação na Ferrero prossegue

A autoridade sanitária salientou que "seguirá de perto as medidas tomadas pela Ferrero e só autorizará a reabertura do estabelecimento depois de conseguir verificar que o estabelecimento cumpre todas as regras e requisitos de segurança alimentar".



Samonela nos chocolates Kinder chega aos EUA Atualmente existem mais de 120 casos da doença em oito países europeus. No Luxemburgo foi identificado até agora um caso, que está em investigação.

A investigação na Ferrero prossegue, precisou a AFSCA, apelando aos consumidores para não consumirem nenhum dos produtos em questão.

A decisão de retirar a autorização da fábrica de Arlon foi tomada "a fim de esclarecer a situação", comentou o ministro da Agricultura belga, citado no comunicado. "Uma decisão destas nunca é tomada de ânimo leve, mas as circunstâncias atuais tornam-na necessária", acrescentou David Clarinval.