Extraditado da Bélgica para Portugal suspeito de dois sequestros

Dados pessoais Bruxelas exige ao WhatsApp que informe melhor utilizadores sobre novos termos

É dada informação suficientemente clara aos consumidores sobre as consequências da sua decisão de aceitar ou recusar as novas condições de serviço da empresa? As notificações levam os consumidores a aceitar as novas condições e a política de privacidade? Comissão espera respsotas da empresa.