Explosão de um cigarro eletrónico queima dois menores

As crianças de 9 e 12 anos foram hospitalizadas com queimaduras no corpo, uma em estado grave.

Causada, muito provavelmente pelo sobreaquecimento do cigarro eletrónico, a explosão deu origem a um pequeno incêndio dentro da viatura onde as duas crianças seguiam com a mãe. O incidente que obrigou à hospitalização das menores aconteceu esta segunda-feira, nos Pirinéus.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o fogo começou dentro da carteira da mãe. Apesar da condutora ter parado o carro imediatamente, as crianças que seguiam na parte de trás ficaram com várias queimaduras.

A criança mais velha, de 12 anos, ficou queimada nas pernas, braços e rosto e foi hospitalizada no Hospital Universitário de Bordeaux, enquanto a sua irmã de 9 anos, com ferimentos menos graves foi levada para o hospital em Orthez.

Nas conclusões preliminares, os investigadores acreditam que a chama pode ter vindo do sobreaquecimento da bateria do cigarro electrónico, possivelmente devido às altas temperaturas que atualmente afectam a região.

