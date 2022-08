O sonho de ter a sua própria piscina aumenta a procura por fornecedores de piscinas.

Sociedade 4 min.

Calor

Explode a procura de piscinas privadas

Nadia DI PILLO O sonho de ter a sua própria piscina aumenta a procura por fornecedores de piscinas.

Nenhum sinal de inflação ou de crise energética: é assim que os fornecedores de piscinas do Luxemburgo descrevem o estado do negócio. A procura de piscinas privadas é actualmente enorme: "Desde o início da crise da covid-19 há dois anos, a procura de piscinas aumentou ainda mais", diz Jean-Baptiste Cagnoli, director da construtora de piscinas Lux Piscines, sediada em Beles. Christian Wampach fala também de uma enorme procura. O director da Luxpools fundou a sua empresa no ano passado e está a lutar para acompanhar a procura de piscinas. "É incrível. Sem ter feito muita publicidade. Acabei de colocar um anúncio no Facebook", diz ele.

Foto: AFP

Vários factores explicam a procura de piscinas: a pandemia de covid está longe de ter terminado, as férias em casa ganharam enormemente importância nos últimos anos e, ao mesmo tempo, muitas piscinas públicas estão cheias quando as temperaturas atingem níveis recorde. Mas a procura não está apenas a aumentar devido aos efeitos do coronavírus. "A razão é principalmente o bom tempo", explica Cagnoli.

Seis lugares no Luxemburgo para fugir ao calor dos próximos dias Saiba onde pode refugiar-se das temperaturas elevadas que estão a chegar.

Por causa das alterações climáticas e das temperaturas cada vez mais elevadas, mesmo nas regiões do Luxemburgo, a piscina pode ser utilizada por muito mais tempo durante o ano do que há 20 anos atrás. A procura deverá continuar a aumentar nos próximos anos.

Áreas de praia em grande procura

É precisamente para famílias com crianças que pode ser interessante ter a sua própria piscina. Em vez de arrumar tudo ao fim-de-semana e organizar um dia na piscina pública ou no lago, é mais agradável simplesmente nadar no jardim. "Pode-se deitar na água, relaxar com as crianças, há agora muito mais possibilidades do que a tradicional piscina quadrada. Outra vantagem é que com uma piscina, o valor de uma propriedade aumenta consideravelmente - em 10%, de acordo com Wampach.

A empresa Concept Détente in Esch-sur-Alzette está também totalmente reservado. A maioria dos clientes ainda gostaria de uma piscina tradicional, mais precisamente uma piscina padrão de 8 x 4 metros. "Não muito grande, mas tecnicamente bem equipada", é a evolução observada pelo vendedor da piscina. "O terreno está a ficar mais pequeno, e é por isso que cada vez piscinas mais pequenas estão a ser vendidas", é o que os vendedores relatam.

Na Christian Wampach, as piscinas de 6 x 4 metros são muito procuradas, enquanto os clientes com mais espaço optam por modelos de 9 x 5 metros. Existe hoje uma vasta gama de possibilidades para construir a sua própria piscina no mercado, para se adequar a todos os orçamentos. Para além do tamanho, depende também do equipamento e dos materiais utilizados. Para além das piscinas de plástico pré-fabricadas, existem também as piscinas de aço inoxidável e a variante de betão com um revestimento. Os preços começam em 20.000 euros. De acordo com Jean-Baptiste Cagnoli, uma piscina de boa qualidade custa cerca de 50.000 euros. E: "Tal como com um carro, depende da forma e tamanho", diz o empresário, que recentemente vendeu uma piscina por 130.000 euros. Além disso, há possíveis extras que podem ser importantes para a utilização. Um filtro de limpeza é hoje em dia essencial, tal como uma cobertura de piscina para segurança e limpeza. Um aquecedor de piscina, normalmente uma bomba de calor ar-água, é também essencial.

É melhor planear a construção da piscina no Outono, para que os trabalhos possam começar na Primavera e a piscina esteja pronta para o início do Verão.

Impacto sobre o abastecimento de água

Milhares de litros de água são necessários para ter uma piscina no jardim. Para encher uma piscina de tamanho normal (8 x 4 metros e 2 metros de profundidade), são necessários cerca de 63 metros cúbicos de água, ou seja, 63.000 litros - o que não é isento de problemas com o tempo quente. As piscinas de plástico insuflável são de particular preocupação para alguns municípios do país. "Piscinas acima do solo e insufláveis podem aguentar até vários metros cúbicos de água. Em dias particularmente quentes, muitos cidadãos enchem as suas piscinas ao mesmo tempo, o que leva a picos de consumo. Além disso, por razões de higiene, esta água tem de ser mudada regularmente ou tratada com produtos químicos como o cloro", escreve o Gabinete da Água, que por isso recomenda vivamente "a utilização de piscinas acima do solo apenas para fins de conservação da água.

Este artigo foi publicado originalmente em wort.lu/de



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.