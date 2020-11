Um dos objetivos é o de abrir os cargos de chefia a não-funcionários públicos, pessoas sem experiência no ensino ou a pessoas do setor privado.

Exigências para cargos de chefia em alguns liceus vão baixar

Diana ALVES Vai ser mais fácil aceder aos cargos de chefia de alguns liceus especializados do país. O Ministério da Educação quer que "ser funcionário público" e "ter experiência no ramo" deixem de ser critérios.

Esta alteração deverá ser aplicada em quatro escolas especializadas: Liceu Técnico para Profissões de Saúde (LTPS), Liceu Técnico para Profissões Educativas e Sociais (LTPES), Liceu Técnico Agrícola (LTA) e Escola de Hotelaria e Turismo (EHTL).

A nova regra também deverá abranger o Serviço de Coordenação da Pesquisa e Inovação Pedagógicas e Tecnológicas (SCRIPT) e o Instituto de Formação da Educação Nacional (IFEN). Neste último, os membros do staff deixarão também de ter de dominar as três línguas do país: luxemburguês, francês e alemão. E passarão a ter de dominar apenas duas delas.

A eliminação de alguns dos critérios exigidos aos candidatos está contemplada em dois projetos de lei sobre a matéria que estão já a ser analisados pela comissão parlamentar da educação.

Um dos objetivos é o de abrir os cargos de chefia a não-funcionários públicos, pessoas sem experiência no ensino ou a pessoas do setor privado com pelo menos cinco anos de experiência profissional. As alterações surgem numa altura em que é cada vez mais difícil encontrar candidatos para os postos em questão.

