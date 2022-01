Este é o maior número nos últimos 30 anos e é esperado um novo aumento de efetivos nos próximos anos, com a abertura de vários novos cargos.

Exército luxemburguês perto de atingir 1200 efetivos

O Exército luxemburguês acaba de reforçar o seu número de efetivos com mais 48 soldados, que passaram por quatro meses de formação.

Com este aumento, as forças militares somam agora perto de 1.200 efetivos, o maior número, pelo menos, nos últimos 30 anos.

Este aumento acontece numa altura em que o Exército é chamado a desempenhar novas missões no contexto da pandemia. Os cinco centros de testagem de covid-19, que vão abrir as portas no próximo fim de semana, vão ser geridos pelo Exército, com perto de 200 efetivos no terreno.

Os centros estarão localizados na LuxExpo, em Kirchberg, no P&R Howald, na Rotunda de Raemerich, no centro cultural de Junglinster e na Zona de Fridhaff.

Apesar do anúncio da obrigatoriedade de vacinação no Exército poder afastar alguns candidatos, as autoridades esperam um novo aumento de efetivos nos próximos anos, com a abertura de vários novos cargos para funções administrativas, técnicas ou de combate.

Atualmente, os soldados que fazem parte da “Unidade de Disponibilidade Operacional” são obrigados a ter vacinação completa e, desde 1 de janeiro de 2022, quem quiser entrar no Exército é também obrigado a ter vacinação completa.



