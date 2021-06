O Grão-Ducado tem atualmente 28 militares ativos em missões não-combatentes no estrangeiro.

Exército

Luxemburgo prevê reforçar presença militar no Iraque

Susy MARTINS O Grão-Ducado tem atualmente 28 militares ativos em missões não-combatentes no estrangeiro.

O Luxemburgo planeia enviar mais dois militares para o Iraque. Em comissão parlamentar, o ministro da Defesa, François Bausch, explicou que com a retirada de militares do Afeganistão, o Grão-Ducado equaciona agora enviar dois militares para o Iraque, também no Médio Oriente.

A missão passaria sobretudo por dar formação a soldados das forças iraquianas e teria a duração de dois anos. Mas para que o plano se concretize, terá de passar pelo crivo do Parlamento.

Segundo os dados avançados por Bausch, o Grão-Dcucado tem atualmente 28 militares ativos em missões não-combatentes no estrangeiro, em concreto missões de formação, aconselhamento ou coordenação. A maioria destes encontram-se no sul do Mali. Ao contrário dos militares franceses, a missão dos militares luxemburgueses não passa por ações militares diretas neste local, mas de estabilização da segurança no país.

Há ainda quatro militares luxemburgueses na Lituânia, a dar sobretudo apoio logístico. O ministro responsável pela pasta da Defesa acrescentou ainda que dois polícias do Luxemburgo estão em missão civil na Ucrânia (Kiev) e na Palestina (Ramallah) a formar as forças de segurança locais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.