Exames finais do secundário vão ser presenciais, mesmo para alunos em quarentena ou isolamento

Os exames finais que dão acesso à universidade ou ao mercado de trabalho vão ser todos presenciais. A diretiva foi emitida pelo Ministério da Educação que refere que não haverá lugar para exames à distância.

Desta forma, os alunos que se encontrarem em quarentena na altura do exame terão uma sala separada e os que estiverem em isolamento vão poder fazer o exame noutra data. Mais concretamente, os alunos infetados com a covid-19 e que estiverem em isolamento no dia do exame podem optar por fazê-lo na segunda fase, a 3 de junho. Caso não seja possível também nesse dia, o aluno fica autorizado a fazer os exames na sessão de outono.

Já quem estiver em quarentena, por ter estado em contacto com um infetado, deve pedir uma autorização à Inspeção Sanitária (recourse-covid@ms.etat.lu) para fazer o exame. Neste caso, será disponibilizada uma sala separada e o aluno não pode entrar em contacto com os colegas. O ministério refere ainda que os alunos em quarentena não devem usar os transportes públicos para se deslocarem até à escola.

A época de exames de fim dos estudos secundários começa no dia 17 de maio e o ministério da tutela impõe outras três medidas para evitar possíveis cadeias de infeção.

Todos os alunos em causa vão receber um convite para teste PCR e um kit de cinco autotestes rápidos. O Ministério da Educação reitera, no entanto, que os testes são voluntários não havendo qualquer obrigação de apresentar um resultado negativo para se fazer o exame.

Durante o exame, a organização das salas deve assegurar a distância de dois metros entre alunos e será obrigatório o uso da máscara. Cada sala não pode ter mais de 100 alunos.

Sobre o final do período letivo no secundário, o ministério da tutela refere ainda que durante os últimos três dias de aulas, 10, 11 e 12 de maio, o ensino será feito à distância. Com exceção para alguns trabalhos ou provas orais que poderão decorrer nos liceus.



