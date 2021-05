Todos os alunos em causa vão receber um convite para teste PCR e um kit de cinco autotestes rápidos.

Exames de fim do secundário arrancam esta segunda-feira com menos candidatos

Henrique DE BURGO

Os exames de fim do ensino secundário, que dão acesso ao mundo do trabalho ou à universidade, arrancam esta segunda-feira 17 de maio, com menos candidatos do que no ano passado. Segundo o Ministério da Educação, há 3.380 candidatos inscritos para os exames da época de verão, ou seja, menos 165 do que em 2020 (3.545).

Do total de alunos, a maioria continua a ser do sexo feminino (58,7%), com 1.976 raparigas, enquanto os rapazes (41,5%) são 1.404. No ensino clássico há 1.578 candidatos (901 raparigas e 677 rapazes), no ensino geral 1.785 (1.062 raparigas e 723 rapazes) e nos cursos noturnos outros 17 alunos (13 raparigas e 4 rapazes).

Exames finais do secundário vão ser presenciais, mesmo para alunos em quarentena ou isolamento Saiba as regras do Ministério da Educação para os alunos que estão em quarentena ou isolamento na altura dos exames.

Os exames escritos, orais ou práticos vão ser avaliados por 1.385 membros de 225 comissões de exame. Tal como anunciado pelo Ministério da Educação há algumas semanas, os exames vão ser todos presenciais e com regras sanitárias. Os alunos que se encontrarem em quarentena na altura do exame terão uma sala separada e os que estiverem em isolamento vão poder fazer o exame na segunda fase, entre 3 e 16 de junho.

Todos os alunos em causa vão receber um convite para teste PCR e um kit de cinco autotestes rápidos. O Ministério da Educação reitera, no entanto, que os testes são voluntários não havendo qualquer obrigação de apresentar um resultado negativo para se fazer o exame.



