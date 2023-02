A procuradoria já tinha investigado o mesmo arguido em acusações semelhantes, desde os anos 1980.

Alemanha

Ex-padre de Trier vai a julgamento por agressão sexual de menor

Otmar M., padre reformado da diocese de Trier, na Alemanha está a ser julgado por agressão sexual a um menor de 14 anos, que terá ocorrido há 26 anos.

O julgamento, que arrancou na segunda-feira no Tribunal Regional de Saarbrücken, começou com a defesa do arguido, de 69 anos, a rejeitar "enfaticamente" a acusação. "A alegada infração de coação não teve lugar e estou confiante de que isto também se tornará claro no decurso do julgamento", afirmou.

De acordo com a acusação, Otmar M. terá aliciado um jovem de 14 anos a passar uma noite consigo em Freisen, no Sarre, em 1997. Nesse momento, ter-lhe-á servido vários copos de vinho e, mais tarde, terá empurrado à força o menor para uma cama, tocado nas partes íntimas do mesmo e ignorado os pedidos do rapaz para parar. O jovem terá conseguido escapar ao trancar-se numa casa de banho, onde pediu ajuda pela janela, segundo a acusação.

A vítima e principal testemunha da acusação - que também se tornou padre - deve ser ouvida na terça-feira. O processo decorre após uma queixa criminal apresentada pela diocese de Trier, depois do acusado ter prestado declarações ao gabinete do arcebispo em Colónia. O veredito é conhecido até 13 de março.

Membros da associação Missbit ("Missbrauchsopfer im Bistum Trier" ou "Vítimas de abusos na diocese de Trier") protestaram em frente ao tribunal, antes do início do julgamento.

Um homem de 39 anos, de Saarland, declarou que também foi vítima de abuso sexual pelo mesmo padre, em 1999, quando tinha 15 anos, cita o Luxemburger Wort. Chegou a apresentar queixa em 2006, mas esta prescreveu.

Momento-chave no escândalo de abusos em Trier

Este julgamento é considerado um "momento chave" no escândalo de abusos sexuais na diocese de Trier. O Ministério Público de Saarbrücken já tinha investigado Otmar M. cinco vezes por alegados incidentes, entre 1982 e 2015, mas todos os processos foram arquivados.

A diocese de Trier foi informada pelo Ministério Público sobre as investigações contra o sacerdote, mas atuou anos mais tarde: este foi proibido de qualquer contacto pastoral com crianças e jovens só em 2016.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

