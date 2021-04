Frank Schneider, antigo diretor do serviço secreto luxemburguês "Srel", foi preso por alegada fraude nos Estados Unidos.

Ex-espião luxemburguês capturado na Moselle

O ex-espião do Serviço de Informações do Estado do Luxemburgo (SREL) foi detido pelas autoridades na região da Moselle, perto de Esch-sur Alzette, na passada quinta-feira, adianta a versão francesa do Wort.

Frank Schneider foi alegado mencionado durante o julgamento de fraude OneCoin em Nova Iorque, em 2019. OneCoin era uma empresa de criptomoeda que operava como um esquema Ponzi. O fundador do OneCoin desapareceu em 2017, depois da empresa em questão já ter arrecadado quatro mil milhões de dólares.

Por causa do caso de fraude, Schneider tinha um mandado de prisão internacional em seu nome e agora que está sob custódia das autoridades francesas, pode mesmo vir a ser extraditado para os Estados Unidos.

No Luxemburgo, Schneider desempenhou um papel fundamental no chamado "caso Srel", que levou à renúncia do ex-primeiro-ministro Jean-Claude Juncker em 2013. O caso envolvia alegações de que Juncker não conseguiu impedir a atividade ilegal de agências de segurança, incluindo escutas telefónicas e corrupção.















