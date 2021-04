O caso do professor deste liceu que durante anos assediou moralmente os estudantes não é único. Há outras situações idênticas naquele liceu e noutras escolas do país. Só que são escondidos e as vítimas não denunciam com medo de represálias, alertam antigos alunos numa carta aberta ao liceu e ao Ministério da Educação.

Ex-alunos do Liceu Diekirch denunciam mais casos de assédio de professores aos jovens

Paula SANTOS FERREIRA O caso do professor deste liceu que durante anos assediou moralmente os estudantes não é único. Há outras situações idênticas naquele liceu e noutras escolas do país. Só que são escondidos e as vítimas não denunciam com medo de represálias, alertam antigos alunos numa carta aberta ao liceu e ao Ministério da Educação.

Um "professor molesta os alunos durante anos e ninguém repara nisso ou as acusações [feitas pelos alunos] não são levadas a sério pelos professores responsáveis: isto é imperdoável", escrevem dois ex-alunos do Liceu Clássico de Diekirch (LCD) numa carta aberta enviada à administração daquele liceu e ao Ministério da Educação.



Só o "afastamento" recente do professor do liceu após as denúncias do assédio moral prolongado sobre alunos não é suficiente, defendem os dois antigos alunos deste liceu. Todas as acusações contra este professor têm de ter "um tratamento rápido e transparente", assim como as denúncias sobre todas as pessoas que sabendo do sucedido "não reagiram rapidamente como a gravidade do incidente e a seriedade dos factos o exigia". Só assim "o LDC e o pela direção do LDC e pelo Ministério da Educação da Infância e Juventude (MENJE) podem "restituir, pelo menos um pouco a confiança” dos alunos.

O problema é que "este não é um caso isolado", alerta a carta aberta. "Existem outros casos no LCD em que estudantes se sentiram desconfortáveis em resultado de um comportamento inadequado. Existem outros casos noutras escolas e isto acontece repetidamente. Estes casos existem em toda a parte e em todas as instituições", denunciam os dois ex-alunos.

Queixas de alunos silenciadas

O assédio moral existe, mas não se faz nada, as queixas são silenciadas existindo uma censura sobre os alunos. "A cultura do silêncio tem de acabar", exigem os signatários e todos os casos tem de ser identificados e investigados.

Para mudar mentalidades e acabar com o tabu sobre o assédio moral nas escolas a alunos e para que todos os estudantes vítimas denunciem a situação há todo um "trabalho consistente de sensibilização" tem de ser feito, junto dos "jovens, pais e professores, para que todos possam identificar o assédio como ele realmente é: uma transgressão de limites".

O que tem acontecido, segundo os signatários da carta aberta é que o encobrimento destes casos é feito através de um descrédito sobre os estudantes. "É inconcebível que os jovens não se atrevam a denunciar qualquer tipo de assédio porque sentem que não estão a ser levados a sério", ou porque lhes dizem que a situação 'não é assim tão má' e que nada será feito de qualquer forma”, salientam. Pode chegar a ser mais grave: "no pior dos casos, [os jovens] tornam-se vítimas de ameaças verbais ou escritas".

Para os dois ex-alunos nestas situações "todos os que não agiram como deveriam" e "todos aqueles que lutaram ativamente para que estas acusações não fossem levadas a sério" são "corresponsáveis" pelo sucedido. "Mas este parece ter sido precisamente o caso no LCD. E isto deve ter consequências!", dizem.

Caso de assédio moral no Liceu de Diekirch Segundo a RTL, o assunto terá chegado ao Ministério da Educação e está em curso uma investigação para averiguar os contornos do caso.

Compromisso de transparência

Na carta aberta os dois signatários apresentam as suas exigências para que o assédio moral nas escolas seja devidamente tratado e denunciado.



Exigências feitas em nome dos jovens que "não se deixaram intimidar" e lutaram pela denúncia dos casos, mesmo com toda a pressão para que não o fizessem, e pelos quais os signatários mostram um "profundo respeito", em nome de "todos aqueles que sofreram estas injustiças" , e para "proteger todos de futuras agressões" os dois ex-alunos exigem que o LCD e as autoridades responsáveis deem o exemplo e atuem como devido.

"Pelo que aconteceu, ou não aconteceu" os signatários exigem que "toda a censura seja sancionada de forma rápida e transparente"; que seja esclarecido porque "não foram tomadas medidas com consequências para o agressor mais cedo". Afinal de contas, recordam, "este professor tem assediado [alunos] desde há pelo menos oito anos!".

Para que os jovens denunciem estes casos o Liceu Clássico de Diekirch tem de ter um "diálogo aberto com todos os jovens" vítimas, e este liceu ou o "comissário disciplinar do Governo responsável por este pelouro se comprometam publicamente a investigar todos os casos de assédio" e que se institua uma forma de contacto (pode ser um email)" para que os todos os jovens vítimas possam aceder e denunciar o caso.

"Cultura de vigilância" ao assédio

Nas escolas ou colégios os dois signatários também propõem a criação de condições para que os alunos possam denunciar e ser apoiados. De modo a que "a situação não se repita". A criação de serviços de apoio aos jovens que sejam independentes das hierarquias internas das escolas e trabalhem em conjunto com os serviços nacionais é uma das propostas dadas na carta aberta.

Por outro lado, propõem a realização de campanhas de "sensibilização e de formação em proteção infantil, de anti-sexismo, de anti-racismo junto de todos os adultos que trabalhem com crianças e jovens".

E que sejam realizadas campanhas de sensibilização ou cursos destinados aos jovens para que tenham maior consciência dos seus direitos e "conheçam os atos de transgressão de limites", como o assédio moral, para que se forem vítimas os possam denunciar.

Nesta carta aberta enviada aos responsáveis do Liceu Clássico de Diekirch e ao Ministério da Educação os dois ex-alunos do LCD exigem também que seja assumido um compromisso global para que se institua uma "cultura de vigilância" sobre estas agressões aos jovens. Para que todas as situações críticas sejam denunciadas, identificadas e investigadas e com a resposta correta. Em vez de serem "mitigadas" como a do caso do professor "afastado" do LDC, que durante anos exerceu assédio moral sobre alunos.

"Não podemos parar de pedir justiça", apelam no final da missiva. "Há que lutar contra todas as formas de intimidação, assédio, violência e discriminação", vincam e deixam um aviso ao LCD: "Liceu Diekirch, todos os olhos estão postos em vocês e nas instâncias responsáveis", lembramo-nos do que se passou e do que não se passou", o tratamento do caso de forma transparente.





