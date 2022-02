Eventos climáticos extremos causaram a morte a mais de 140 mil europeus em 40 anos

“É possível dentro de pouco tempo as pessoas abrirem a torneira e não terem água”.

Dias após a publicação de um relatório de cientistas da ONU em que se confirma que o mundo está a aquecer muito depressa, o Contacto falou com Isabel Lindim, autora de Portugal, ano 2071. O livro editado em fevereiro é uma pesquisa jornalística sobre como pode um dos países europeus mais vulneráveis preparar-se para as alterações climáticas. Atualmente, Isabel Lindim é editora no novo projeto de jornalismo de investigação Setenta e Quatro.