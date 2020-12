Os espanhóis poderão recorrer à eutanásia ou o suicídio assistido em casos de "doença grave, crónica, incapacitante, incurável ou causadora de um sofrimento intolerável."

Eutanásia torna-se legal em Espanha

Os espanhóis poderão recorrer à eutanásia ou o suicídio assistido em casos de "doença grave, crónica, incapacitante, incurável ou causadora de um sofrimento intolerável."

O Congresso dos Deputados aprovou uma lei que viabiliza e regula a eutanásia e o suicídio assistido.

Num total de 350 deputados, a proposta contou com o apoio de 198 dos partidos e formações de esquerda, mas também do Cidadãos, de direita. Contra a nova legislação votaram 138 deputados dos conservadores do Partido Popular, da extrema-direita Vox e do partido regional União do Povo Navarro. Houve duas abstenções.

El #Pleno ha aprobado el Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria .



Os adultos que sofram de uma doença grave e incurável ou de uma condição grave, crónica e impossível, que cause "sofrimento físico ou psicológico intolerável" sem possibilidade de cura ou melhoria, podem solicitar ajuda médica para morrer, prestação que será incluída no Sistema Nacional de Saúde espanhol.

O paciente deve confirmar a sua vontade de morrer quatro ocasiões ao longo do processo, o que pode demorar pouco mais de um mês a partir do momento em que o solicita pela primeira vez. A qualquer altura pode retirar ou adiar a eutanásia.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, saudou a aprovação da lei, já o deputado do PP, José Ignacio Echániz, afirmou que é inconstitucional e que o país deveria apostar mais nas unidades de cuidados paliativos.

Illa disse que "não podemos permanecer impassíveis perante o sofrimento intolerável que muitas pessoas sofrem; a Espanha é uma sociedade democrática suficientemente madura para enfrentar esta questão".

Em nome do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que apresentou a proposta inicial, a ex-ministra da Saúde María Luisa Carcedo defendeu uma norma que significa avanços nos direitos cívicos; que toma em consideração a "condição humana", que é vida, mas também doença, sofrimento e morte; e que fala de "humanidade, empatia e compaixão".

Já o deputado José Ignacio Echániz admite que esta lei é "uma derrota para todos, um fracasso do sistema de saúde e da sociedade", porque a resposta ao sofrimento dos vulneráveis deveria ser "nunca abandonar aqueles que sofrem, nunca desistir e dar cuidados, companhia, conforto, amor e esperança".

A lei também prevê o direito dos médicos à objeção de consciência e estabelece a criação de uma Comissão de Garantia e Avaliação em cada comunidade autónoma espanhola composta por médicos e juristas para acompanhar cada caso.

