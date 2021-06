Os Estados europeus estabeleceram como objetivo 45% de jovens adultos a terminar um curso superior em 2030, uma meta que o Luxemburgo já ultrapassou há dez anos atrás.

Luxemburgo com a maior taxa de jovens que terminam o ensino superior

O Luxemburgo é o Estado-membro da União Europeia (UE) com a mais alta taxa de jovens entre os 25 e os 34 anos a completar o ensino universitário em 2020. Segundo os dados revelados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu (Eurostat), 60,6% dos jovens adultos do Grão-Ducado dentro desta faixa etária terminaram os estudos superiores no ano passado.

Depois do Luxemburgo, as melhores médias foram alcançadas pela Irlanda (58,4%) e Chipre (57,8%). Portugal está a meio da tabela, com 41,9%, ligeiramente acima dos 40,5% da média europeia.

Roménia (24,9%), Itália (28,9%) e Hungria (30,7%) são os países com menos recém licenciados. Os Estados europeus estabeleceram como objetivo 45% de jovens adultos a terminar um curso superior em 2030, uma meta que o Luxemburgo já ultrapassou há dez anos atrás.

Nos números do Eurostat, o Grão-Ducado é também o país da UE com mais adultos entre os 35 e 44 anos conseguir concluir os estudos universitários em 2020 (com 55,6%). Entre os 45 e os 54 anos a taxa é de 40,2%, a sexta mais alta da UE.



