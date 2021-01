Segundo um relatório da Europol, há cada vez mais jovens sem experiência envolvidos em ataques com armas de fogo ou explosivos e os locais escolhidos são públicos, com gente e em plena luz do dia.

Sociedade 2 min.

Europol. Crimes estão a tornar-se mais violentos na UE

Ana Patrícia CARDOSO Segundo um relatório da Europol, há cada vez mais jovens sem experiência envolvidos em ataques com armas de fogo ou explosivos e os locais escolhidos são públicos, com gente e em plena luz do dia.

A ascensão do crime organizado na União Europeia tem sido uma constante preocupação para a segurança pública dos estados-membros. Segundo um novo relatório da Europol, existe agora maior violência nos crimes perpetrados pelo crime organizado.

Com base numa análise dos últimos dados, a Europol concluiu que os crimes estão a tornar-se mais graves e, cada vez mais, a resultar em morte.



O perigo para a segurança pública está a aumentar na medida em que os contornos dos ataques e os participantes nos crimes também têm sofrido alterações ao longo do tempo. Há cada vez mais jovens sem experiência envolvidos em ataques com armas de fogo ou explosivos e os locais escolhidos são públicos, com gente e em plena luz do dia, avisa a Europol.

Jari Liukku, Chefe do Centro Europeu para o Crime Organizado Grave da Europol, afirmou que "há realmente um pico de atos violentos graves. É pouco provável que esta tendência diminua a curto prazo, uma vez que a violência vai continuar a aumentar com a abertura do crime organizado à diversidade e à concorrência, tornando-se mais digitalizada e expandindo o seu alcance global".

A Europol afirma que as vítimas dos crimes muitas vezes são aqueles que 'estão no caminho' destes grupos organizados, como vítimas de tráfico, polícias, advogados, testemunhas e informadores, jornalistas de investigação, ou trabalhadores portuários não cooperantes.

A questão dos portos merece especial atenção no relatório. Os grandes portos da UE são vistos pelos grupos criminosos como pontos de trânsito e as ruas circundantes são particularmente vulneráveis à violência. Estes lugares funcionam como "bases de apoio" e a corrupção e intimidação dos trabalhadores para a descarga e armazenamento de mercadorias ilícitas está a aumentar, uma vez que há mais concorrência entre redes criminosas.

O documento aconselha ao aumento da partilha de informação e cooperação entre países, porque algumas vezes os incidentes são vistos como acontecimento isolado sem dimensão transfronteiriça, e os países não partilham coerentemente informações com parceiros internacionais e com a Europol.













A análise realizada pela Europol elaborou um conjunto de recomendações para apoiar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei na luta contra o crime organizado:

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.