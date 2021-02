Polícia europeia alerta para casos no Reino Unido, França e Espanha.

Europol alerta para falsificação de testes negativos à covid-19

Vários países europeus estão a exigir aos viajantes testes negativos à covid-19 e já há criminosos a aproveitar-se da medida para fazer negócio. O Serviço Europeu de Polícia (Europol) alertou esta segunda-feira para a venda ilícita de certificados falsos de testes negativos ao novo coronavírus.

Numa nota divulgada no site oficial, a Europol diz ter conhecimento de "vários casos de certificados fraudulentos de testes negativos que estão a ser vendidos a viajantes". Um dos esquemas foi detetado, e entretanto desmantelado, no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Também no Reino Unido vários indivíduos foram apanhados a vender resultados fraudulentos por 100 libras. Já em Espanha, as autoridades intercetaram em dezembro do ano passado um indivíduo que vendia testes negativos falsos por 40 euros.

A polícia europeia dispõe ainda de informações sobre o grupo de crime organizado Rathkeale Rovers com membros a usar uma aplicação móvel para falsificar resultados. No alerta divulgado hoje, a polícia europeia frisa que, "tendo em conta as ferramentas tecnológicas amplamente disponíveis, como impressoras de alta qualidade e diferentes softwares, os burlões conseguem produzir documentos contrafeitos, fraudulentos e falsos de alta qualidade".

O Serviço Europeu de Polícia apela por isso aos Estados-membros da União Europeia que partilhem toda a informação relevante sobre atividade criminosa relacionada com resultados falsos de testes à covid-19. O Luxemburgo começou a exigir testes negativos aos viajantes que cheguem da avião a partir do dia 29 de janeiro. A medida abrange todos os passageiros a partir dos seis anos de idade, mas prevê algumas exceções. Ficará em vigor até ao final do mês de fevereiro.

