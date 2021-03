Não toleremos a intolerância.

Europa, zona arco-íris

Hugo GUEDES PINTO O autocolante é chamativo: uma enorme cruz negra em primeiro plano, anulando as cores do arco-íris. Em redor da imagem, a legenda em polaco: "ZONA LIVRE DE LGBT" (duas vezes, para sublinhar bem a ideia).

O desenho da cruz em X relembra, sub-repticiamente, símbolos totalitários da II Guerra. A linguagem é decalcada de enormes cartazes escritos em alemão que, na Polónia ocupada de 1940, exclamavam: "Esta cidade está livre de judeus". E se por acaso parece que a legenda fala de algum produto químico nocivo... é mesmo de propósito. A mensagem de ódio não poderia ser mais clara: "aqui onde nós mandamos respira-se ar puro não contaminado por essas Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero. Vamos expulsá-los a todos, a eles e ao seu vírus amaricado".

Os autocolantes apareceram em 2019 na Polónia, distribuídos por um jornal da direita mais conservadora (tão, mas tão conservadora, que ainda conserva atitudes que apodreceram há um século). Foi o tiro de partida para que os governos regionais e locais alinhados com o partido no poder em Varsóvia começassem a inscrever a ideia das "zonas livres de gays" nas próprias leis autárquicas. Hoje, ano e meio mais tarde, todo o sudeste do enorme país, incluindo as cidades de Cracóvia, Lublin e Lódz – ou seja, um bocado de Europa equivalente a quarenta vezes o Luxemburgo – autoproclama-se como "zona sem gays".

O valor jurídico destas leis aberrantes é nulo, e elas são na prática impossíveis de aplicar estritamente, pois a polícia polaca não vai andar pelas ruas à procura de sinais exteriores de homossexualidade e meter quem os demonstre em comboios sem retorno. Quero dizer, por enquanto não, acho eu... do que tenho a certeza é da mensagem dada pelo Estado: "está aberta a caça a quem tenha uma orientação sexual diferente; podem discriminar, ridicularizar, reprimir e bater à vontade". O impacto sobre os visados é directo e evidente.

Este ultraje é feito em nome "dos valores cristãos da família", um pretexto que deturpa venenosamente a mensagem de Cristo, inclusiva e absolutamente não-discriminatória, onde "todo o Homem é meu irmão". Tratamentos flagrantemente injustos são também contrários à própria constituição polaca (uma das mais antigas no mundo), à Carta dos Direitos Fundamentais da UE (que a Polónia foi a única a não assinar) e ao próprio Tratado da União Europeia, que logo no artigo 2.º afirma que "a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias".

Furiosa, a Europa levantou-se em defesa dos seus valores e isto é notícia. Há alguns meses, a Comissão suspendeu os fundos comunitários destinados a zonas que praticam esta discriminação; e na semana passada, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução declarando toda a UE como "zona de liberdade LGBTQI". Ninguém deve ter vergonha, ou ser perseguido, pela sua intimidade – e identidade. Não aos guetos, sim à Europa arco-íris: aqui somos livres para escolher, respeitosos das escolhas alheias e tolerantes da diversidade.

