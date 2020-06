A "Disney" alemã já reabriu. Até as filas são virtuais.

Sociedade 18

Europa-Park. O regresso da emoções fortes em imagens

A "Disney" alemã já reabriu. Até as filas são virtuais.

São tempos novos. Em vez dos 50 mil visitantes habituais, o Europa-Park reabriu com lotação máxima de 1o mil. Nos novos tempos, até as filas para andar nas dezenas de diversões do parque são virtuais. Para receber os visitantes com máxima segurança, o Europa-Park desenvolveu uma aplicação que inscreve e notifica os que se seguem, por exemplo, nas montanhas russas.

As máscaras são obrigatórias e as atracções desinfectadas regularmente para evitar qualquer risco de infecção no interior do parque. Com segurança reforçada, o parque de Rust abriu as portas esta sexta-feira.

18 Philipp von Ditfurth/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa Philipp von Ditfurth/dpa





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.