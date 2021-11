A Comissão propõe acabar com importação de produtos que matem as florestas e parar de enviar lixo para poluir os países pobres. As propostas foram apresentadas no rescaldo da COP26.

Europa vai proibir a soja e a carne que destroem a Amazónia

A Comissão propõe acabar com importação de produtos que matem as florestas e parar de enviar lixo para poluir os países pobres. As propostas foram apresentadas no rescaldo da COP26.

Na primeira aparição pública num pódium em Bruxelas a seguir à COP26, o comissário do Clima, Frans Timmermans, disse que a apresentação de três importantes propostas legislativas mostram "quão a sério a União Europeia leva as promessas" feitas em Glasgow. Na cidade escocesa, Timmermans concluiu a sua intervenção em nome da União Europeia dizendo que o trabalho não acabou a 13 de novembro: "Temos uma tremenda carga de trabalho pela frente". Referia-se a acelerar o corte de emissões de gases com efeitos de estufa em todas as formas possíveis, ao mesmo tempo e o mais depressa possível para garantir que o aquecimento global se ficará nos 1,5ºC.

Por isso, nesta quarta-feira, 17 de novembro, a Comissão Europeia antecipou a apresentação de um pacote de medidas que, no calendário oficial de trabalhos, só seria feito em meados de dezembro. O vice-presidente executivo Frans Timmermans e o comissário do ambiente e das pescas, Virginijus Sinkevičius, apresentaram um trio de iniciativas legislativas. Uma para acabar com a importação para a União Europeia de mercadorias ligadas à desflorestação ou à degradação das florestas. Uma outra para regulamentar o envio de lixo para países terceiros e outra sobre os solos. O pacote, disse Sinkevičius, significa que a UE está a "cumprir as suas responsabilidade ao reduzir o nosso impacto global na poluição e perda de biodiversidade".

Soja, carne de vaca, madeira, cacau, café e óleo de palma

Em Glasgow, o primeiro acordo político alcançado foi um compromisso assinado por mais de 100 líderes mundiais para parar a desflorestação até 2030 e eventualmente salvar a Amazónia, a maior floresta tropical, em risco de se tornar uma savana. O acordo foi acolhido com agrado e cepticismo porque um anterior acordo de 2014 tinha levado a nenhum resultado prático. A atual proposta da Comissão Europeia - que ainda passará pelo habitual processo legislativo no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu - prevê impedir que produtos que matem as florestas entrem em território da União Europeia. Esta era uma antiga ambição de grupos ecologistas quando diziam que o velho continente - que tem das leis de proteção ambiental mais rígidas do mundo- não se inibia de importar bens que provocam crimes ambientais além-fronteiras.

Segundo esta proposta que está agora em cima da mesa, numa primeira fase, as mercadorias sob o veto europeu serão a soja, a carne de vaca, a madeira, o cacau, o café e o óleo de palma que sejam responsáveis por desflorestação ou degradação de florestas. Produtos derivados como o cabedal, mobília e chocolate também estarão sob a alçada da nova regulação.

Como se impede estes produtos de serem importados? A proposta prevê, segundo Timmermans, "um muito forte processo de verificação obrigatório da origem dos produtos" que terá que ser conduzido pelos importadores e que será implementado por todos os Estados-membros. O processo de transparência da cadeia de abastecimento também será - segundo a proposta agora apresentada aos legisladores da UE – mais rigoroso. Os mecanismos de identificação geográfica, segundo a Comissão, serão robustecidos, incluindo a geolocalização e o uso de imagens por satélite para identificar práticas ilegais nos lotes assinalados. Igualmente, os técnicos da UE irão envolver-se em projetos com os países de onde estes bens são originários para ajudar a encontrar soluções para explorar estas matérias primas sem provocar degradação das florestas.

E segundo Sinkevičius não haverá sequer um processo de etiquetagem. Haverá apenas um tipo de produtos que os operadores poderão negociar e que chegarão às prateleiras dos europeus: os que não provocam danos às florestas mundiais. A premissa para a importação de produtos é válida também para as mercadorias criadas na União Europeia. Todos têm que ser, entende a Comissão, "amigos das florestas", onde quer que sejam produzidos ou extraídos.

Cidadãos europeus querem proteger florestas

Em 20 anos apenas, entre 1990 e 2020, desapareceram 420 milhões de hectares de florestas, uma área maior que a União Europeia, segundo a FAO, a agência das Nações Unidas para a alimentação e agricultura. Segundo a Comissão, a expansão agrícola é um dos maiores aceleradores da desflorestação.

Esta perda é grave, uma vez que as florestas continuam a ser um importante sumidouro de dióxido de carbono e são por isso parte da solução para parar o aquecimento global. Virginius Sinkevičius sublinhou que a proposta sobre o veto dos bens que provocam danos às florestas "coloca a fasquia muito alta", ao impedir a sua chegada aos portos europeus. A lista inicial não inclui borracha, porque numa avaliação prévia se concluiu que não se trata dos produtos mais nocivos, mas a lista poderá ser alargada com o tempo.

Timmermans acredita que a atual proposta será rapidamente vertida em lei, uma vez que o Parlamento Europeu tem uma maioria forte que defende a proteção ambiental e que a presidência francesa do Conselho Europeu, que toma posse a 1 de janeiro, já anunciou que irá ter a proposta no topo da sua agenda. O presidente Emmanuel Macron tem sido um dos campeões na luta contra as iniciativas de Bolsonaro para abrir a Amazónia à iniciativa privada e defendeu inclusive que o tratado de comércio com o Mercosul – ainda por finalizar - fosse mais rígido em "chantagem" ambiental, barrando produtos nocivos nas alfândegas europeias. A revisão das normas do comércio mundial também tem sido vista como um meio de impor regras ecológicas, quando as negociações diplomáticas falham.

Em relação à Declaração de Nova Iorque sobre Florestas de 2014, um falhanço total que não saiu do papel e não impediu o abate de árvores, Sinkivicius referiu que isso não irá acontecer com as iniciativas mundiais e as europeias de levar o assunto a sério porque "existe agora uma situação completamente diferente".

Exemplo disso, salientou, foi uma consulta pública lançada pela Comissão no final de 2020 sobre o tema que recebeu um milhão e 200 mil respostas de apoio a medidas de proteção e foi a segunda deste tipo de consultas mais popular de sempre. Também segundo um inquérito do Eurobarómetro da primavera de 2021, o clima e o ambiente são os assuntos mais importantes para os cidadãos europeus.

Assim que entrar em vigor, a nova regulamentação impedirá que haja à venda na UE bens com data de importação após 31 de dezembro de 2020 que não sejam "amigos das florestas". A medida terá um impacto, estimam os técnicos da Comissão, de acabar com os cerca de 32 milhões de toneladas de dióxido de carbono lançadas pela atmosfera que o consumo destes produtos provoca todos os anos.

Lixo: um bem a exportar com cuidado

Se os bens importados na UE podem ser responsáveis pela degradação das florestas, por outro lado, as exportações têm vindo também a causar danos em países terceiros. É o caso do lixo que a Europa atira “para baixo do tapete”, em países fora das regras da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento) que acabam em lixeiras, queimados, ou nos rios dos países em vias de desenvolvimento, tornando-se fatores de riscos ambientais graves. Esta quarta-feira, a Comissão apresentou novas regras para o envio de lixo, de forma a lutar também contra o tráfico de resíduos e permitir a reintrodução da maior quantidade possível de desperdício na cadeia de abastecimento.

Timmermans usou a expressão "lixo é dinheiro", para se referir à necessidade de valorizar o desperdício como matéria-prima, inibindo assim a extração desnecessária de mais recursos e acelerando a descarbonização da indústria europeia e a economia circular. Segundo as novas regras agora apresentadas aos co-legisladores (Parlamento Europeu e Conselho Europeu), a exportação de resíduos para países fora da OCDE só será permitida se esses países se comprometerem em manusear as cargas segundo as regras de sustentabilidade semelhantes às da UE. E mesmo para os países da OCDE haverá regras rígidas para exportação de lixo. Os resíduos despejados em países pobres, e o risco que se torna para os mares, solos e poluição atmosférica, tem entrado cada vez mais na opinião pública. E acelerado o debate sobre o ciclo criado pelo ocidente rico de importação de matérias-primas nobres dos países asiáticos e africanos que depois são devolvidos como lixo, com os quais estruturas mal preparadas terão que lidar.

Com as novas regras, a Comissão pretende lutar contra o tráfico de lixo, normalmente em violação de regras ambientais, e que se estima que equivalha a 30% de todo o transporte marítimo de resíduos, no valor de mais de 9 mil milhões de euros por ano. A agência europeia anti-fraude OLAF terá ainda responsabilidade de investigar as atividades criminais relacionadas com este tráfico.

Solos: o chão de onde comemos está doente

Cerca de 70% dos solos na União Europeia não está em boas condições e isso são más notícias em vários aspetos. Quando saudáveis, os solos absorvem dióxido de carbono, favorecem a proliferação de espécies animais e vegetais e fornecem 95% dos alimentos que comemos. No pacote apresentado esta quarta-feira, dias depois da declaração final da COP26 – a Comissão incluíu a Estratégia sobre Solos, que inicialmente previu ter concluída em dezembro.

A estratégia prevê combater a desertificação, valorizar as terras agrícolas como sumidouros de carbono e restaurar os solos degradados de forma a que em 2050 todos os ecossistemas europeus estejam em boas condições, livres de poluição industrial e química e a salvo da erosão. Segundo a proposta, em 2023 será avançada uma lei da saúde dos solos, que lhes dará proteção específica como a que já existe para as reservas de água, zonas marinhas e poluição atmosférica.

