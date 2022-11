O tratamento chega numa altura em que a epidemia de bronquiolite está a espalhar-se por vários países europeus.

Europa aprova tratamento preventivo para a bronquiolite

A Comissão Europeia aprovou o tratamento com Nirsevimab, "para a prevenção de infeções respiratórias do vírus sincicial (RSV) em bebés", anunciou esta sexta-feira o grupo francês Sanofi, que está a desenvolver o medicamento em conjunto com a AstraZeneca.

RSV é um dos vírus que causam bronquiolite, a doença que afeta principalmente bebés e que, embora tenda a não ser grave, pode provocar sintomas graves e hospitalização. Por enquanto, não existe vacina contra esta doença que está a causar uma epidemia nos países europeus, nomeadamente em França, onde 6.167 crianças com menos de dois anos foram às urgências com bronquiolite, na última semana.

Como funciona?

A aprovação deste tratamento marca o primeiro passo na luta contra a bronquiolite.

Nirsevimab, vendido sob o nome de Beyfortus, não é propriamente uma vacina, mas funciona com a mesma intenção preventiva. Administrado numa injeção, este medicamento visa prevenir a bronquiolite, através de um tratamento com anticorpos sintéticos que fornece ao corpo as armas para combater a doença.

Este o primeiro fármaco capaz de prevenir as formas graves de bronquiolite em todos os bebés. Outro tratamento preventivo, produzido pela AstraZeneca, já existe mas só é indicado para crianças em risco ou prematuras.

Esta semana, a empresa americana Pfizer anunciou resultados positivos para uma vacina RSV, preparando o caminho para aprovação futura.



Cerca de 30 vacinas ou anticorpos monoclonais estão atualmente em ensaios clínicos, de acordo com um resumo publicado pela Lancet Infectious Diseases. "Prevenção de RSV (is) ao alcance". Os autores alertaram que este vírus é a segunda causa mais comum de mortalidade infantil a nível mundial, principalmente em países pobres e de rendimento médio.

