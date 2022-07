O segundo prémio do Euromilhões saiu a dois apostadores que registaram o boletim em Portugal. No Luxemburgo também houve vencedores.

Euromilhões. Dois portugueses ganharam mais de 1,8 milhões de euros

Dois portugueses ganharam o segundo prémio do Euromilhões na sexta-feira, no valor de 1,884,992.90 euros, segundo o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Outros 14 apostadores no estrangeiro ganharam o mesmo valor, acertando em cinco números e numa estrela. No Luxemburgo, onde os resultados são apresentados juntamente com a Suíça, houve quatro pessoas a ganhar o segundo prémio e outras quatro a conseguir o terceiro, no valor de 25,775.50 euros.

O jackpot de 230 milhões não saiu a nenhum apostador, mantendo-se para o concurso da próxima terça-feira.



A chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 15 de julho: 9, 17, 29, 38 e 39 (números) e 7 e 10 (estrelas).

