A última vez que o prémio saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020. Foram 28,6 milhões de euros.

Prémio

Euromilhões. Alguém ganhou 230 milhões, mas não foi no Luxemburgo

Diana ALVES A última vez que o prémio saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020. Foram 28,6 milhões de euros.

O super jackpot de 230 milhões que estava em jogo no Euromilhões não saiu no Luxemburgo. A Lotaria Nacional confirmou esta manhã à Rádio Latina que o prémio saiu a um apostador em Inglaterra.

“Trata-se de um só vencedor, mas não se sabe se o jogador jogou sozinho ou com um grupo de amigos ou familiares”, de acordo com Léon Losch, diretor da Lotaria Nacional. Este é o prémio mais elevado alguma vez atribuído num sorteio do Euromilhões. Esteve em jogo em quatro sorteios.

Jackpot histórico. O que pode comprar com 230 milhões de euros? O prémio desta terça não paga imposto e sonhar também não. Damos-lhe uma ajuda.

No próximo sorteio, na sexta-feira, se alguém acertar na chave vencedora, levará para casa 17 milhões de euros. Note-se que estes prémios são isentos de impostos.

A última vez que o prémio saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020. Foram 28,6 milhões de euros. Alguns anos antes, em 2013, um jogador com boletim registado no grão-ducado arrecadou 66 milhões, o prémio mais elevado que já saiu no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.